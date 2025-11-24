  • 24.11.2025, 11:07:04
Rechtsanwaltschaft würdigt herausragende Verdienste: Ehrenzeichen für Karoline Edtstadler und Alma Zadić

ÖRAK verleiht höchste Auszeichnung an zwei prägende Vertreterinnen der österreichischen Rechtspolitik

ÖRAK-Präsident Dr. Armenak Utudjian überreich das Ehrenzeichen der österreichsichen Rechtsanwaltschaft an Dr.in Alma Zadić, LL.M. und Mag.a Karoline Edtstadler.
Wien (OTS) - 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) hat Freitag-Abend seine höchste Auszeichnung, das Ehrenzeichen der österreichischen Rechtsanwaltschaft, an Frau Mag.a Karoline Edtstadler, Landeshauptfrau von Salzburg, und Frau Dr.in Alma Zadić, LL.M., Abgeordnete zum Nationalrat, verliehen. Die feierliche Übergabe erfolgte durch ÖRAK-Präsidenten Dr. Armenak Utudjian im Rahmen eines Festabends in Wien.

„Mit dieser Auszeichnung würdigen wir zwei Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um die österreichische Rechtsanwaltschaft und den Rechtsstaat verdient gemacht haben“, betonte Utudjian in seiner Laudatio.

Dankesworte der Preisträgerinnen

Alma Zadić zeigte sich bewegt und dankte ihrer Familie und ihrem Team für deren Unterstützung in den vergangenen Jahren. Gemeinsam habe man stets ein zentrales Ziel verfolgt: den Rechtsstaat zu stärken und konsequent zu schützen. Zadić würdigte zudem die österreichische Rechtsanwaltschaft ausdrücklich für deren Einsatz und „für alles, was sie in den vergangenen Jahren für Demokratie und Rechtsstaat geleistet hat“.

In ihrer anschließenden Dankesrede hob Karoline Edtstadler hervor, dass eine funktionierende Demokratie, ebenso wie die Rechtsstaatlichkeit, auf einem offenen Austausch und dem Finden von Kompromissen beruhe. In ihrer neuen Rolle als Landeshauptfrau von Salzburg fühle sie sich bereits voll angekommen und empfinde große Freude an dieser verantwortungsvollen Aufgabe. Gleichzeitig betonte sie ihre anhaltende Verbundenheit zur Rechtsanwaltschaft.

Würdigung zweier langjähriger Wegbegleiterinnen des Rechtsstaates

Mit der Verleihung des Ehrenzeichens würdigt der ÖRAK das langjährige Engagement beider Politikerinnen für die Stärkung rechtsstaatlicher Strukturen und ihren Einsatz für eine unabhängige, freie und funktionierende Justiz.

Das Ehrenzeichen der österreichischen Rechtsanwaltschaft dient der Würdigung herausragender Verdienste um die österreichische Rechtsanwaltschaft und wird seit 1995 verliehen. Die Zahl der gleichzeitigen Inhaberinnen und Inhaber des Ehrenzeichens ist mit 50 begrenzt. Bisher wurden 29 Persönlichkeiten ausgezeichnet, darunter Dr.in Brigitte Bierlein, Dr.in Irmgard Griss und Dr. Dr. h.c. Clemens Jabloner.

