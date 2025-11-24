  • 24.11.2025, 11:03:03
  • /
  • OTS0064

Drei Blackweek: SIM Unlimited M um supergünstige 16,92 Euro/ Monat, ohne Aktivierungsentgelt.*

Nur von 24. November bis 1.Dezember 2025 in allen Drei Shops und auf drei.at Blackweek Rabatt über Gutscheincode BLACKWEEK25.

Nur bis 1. Dezember 2025 sparen sich SIM only Neukund:innen beim bereits reduzierten SIM Unlimited M Tarif zusätzliche 15% auf die monatliche Grundgebühr. Das zeitlich limitierte Angebot ist über den Gutscheincode BLACKWEEK25 in allen Drei Shops und im Webshop auf drei.at/black-week bis inklusive Cyber Monday erhältlich. Die Aktivierung ist im Aktionszeitraum gratis.
Wien (OTS) - 

Nur bis 1. Dezember 2025 sparen sich SIM only Neukund:innen beim bereits reduzierten SIM Unlimited M Tarif zusätzliche 15% auf die monatliche Grundgebühr. Das zeitlich limitierte Angebot ist über den Gutscheincode BLACKWEEK25 in allen Drei Shops und im Webshop auf drei.at/black-week bis inklusive Cyber Monday erhältlich. Die Aktivierung ist im Aktionszeitraum gratis.

Eine Woche lang 15% zusätzlich auf SIM only Aktionstarif.

SIM Unlimited M inkludiert unlimitierte Minuten/ SMS und 5G Daten in Österreich (max 250 Download und max. 50 Mbit/s Upload) und 32 GB innerhalb der EU.
In der Blackweek von 24. November bis 1. Dezember 2025 sparen SIM Unlimited M Neukunden zusätzlich 15% auf den bereits reduzierten Xmas Tarif. Die SIM Unlimited M Grundgebühr sinkt in diesem limitierten Zeitraum auf noch günstigere 16,92 Euro/ Monat. Ohne Bindung.

*Rabatt für 24 Monate bei Neuanmeldung Sprachtarif SIM Unlimited M. Danach reguläres monatliches Entgelt. Nicht kompatibel mit Unlimited Mix Rabatt. Details: www.drei.at/black-week

Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

Rückfragen & Kontakt

Drei Österreich
Tom Tesch
Pressesprecher
Telefon: 066066033700
E-Mail: tom.tesch@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HUT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright