Handball Damen-WM 2025: Österreichs Vorrundenspiele live im ORF

Wien (OTS) -

Nach 2021 und 2023 sicherte sich Österreichs Frauen-Nationalteam mit zwei Siegen über die Türkei vergangenes Frühjahr die dritte Handball-WM-Teilnahme in Serie. Von 26. November bis 14. Dezember 2025 richten Deutschland und die Niederlande das bevorstehende Großereignis aus. Die Niederlande, Herkunftsland von Teamchefin Monique Tijsterman, soll dabei zu einem guten Boden für Österreich werden. In Rotterdam trifft man in der Vorrunde auf Ägypten, Argentinien und die Niederlande. Erstes Ziel ist das Erreichen der Hauptrunde. ORF SPORT + überträgt die Spiele der Österreicherinnen live, Kommentator ist Johannes Hahn. An seiner Seite kokommentiert die vielfache Nationalteamspielerin Ines Rein.

Die Live-Übertragungen in ORF SPORT +:

Freitag, 28. November, 17.50 Uhr: Österreich – Ägypten

Sonntag, 30. November, 17.50 Uhr: Österreich – Argentinien

Dienstag, 2. Dezember, 20.15 Uhr: Niederlande – Österreich

Sonntag, 14. Dezember, 14.20 Uhr: Spiel um Platz 3 (Kommentator Johannes Karner)

Sonntag, 14. Dezember, 17.20 Uhr: Finale (Kommentator Johannes Karner)