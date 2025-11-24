  • 24.11.2025, 10:52:32
  • /
  • OTS0060

SPÖ-Herr zur COP30: „Fortschritt sieht anders aus“

Abschlusstext der UN-Klimakonferenz bleibt hinter Erwartungen zurück – „Just Transition Mechanism“ kleiner Lichtblick

Wien (OTS) - 

Die UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém ist zu Ende gegangen. Für SPÖ-Klubvize und Umweltsprecherin Julia Herr bleibt das Ergebnis der Konferenz hinter den Erwartungen zurück: „Der Abschlusstext, auf den sich die Staaten bei der Weltklimakonferenz in Brasilien geeinigt haben, ist mehr als ungenügend. Er enthält weder klare Ausstiegspläne für fossile Brennstoffe noch ein starkes Bekenntnis für den Stopp der Entwaldung. Fortschritt sieht anders aus.“ ****

Österreich und die gesamte Europäische Union haben sich für einen wesentlich ambitionierteren Text eingesetzt. „Leider wurden diese Ambitionen von einigen Staaten untergraben. Am Ende steht ein Kompromiss, der weit hinter den Forderungen der Wissenschaft zurückbleibt und vor allem die Menschen aus dem Globalen Süden im Stich lässt“, so Herr.

Ein kleiner Lichtblick sei die Einigung, einen Mechanismus für Just Transition erarbeiten zu wollen: „Wir setzen uns dafür ein, die ökologische Transformation auch sozial zu gestalten – und zwar weltweit. Dass die weltweite Staatengemeinschaft dafür nun einen Plan erarbeiten will, ist eine große Chance, die wir ergreifen müssen!“, so Herr abschließend. (Schluss) mf/lw

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright