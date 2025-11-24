SPÖ-Herr zur COP30: „Fortschritt sieht anders aus“

Wien (OTS) -

Die UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém ist zu Ende gegangen. Für SPÖ-Klubvize und Umweltsprecherin Julia Herr bleibt das Ergebnis der Konferenz hinter den Erwartungen zurück: „Der Abschlusstext, auf den sich die Staaten bei der Weltklimakonferenz in Brasilien geeinigt haben, ist mehr als ungenügend. Er enthält weder klare Ausstiegspläne für fossile Brennstoffe noch ein starkes Bekenntnis für den Stopp der Entwaldung. Fortschritt sieht anders aus.“ ****

Österreich und die gesamte Europäische Union haben sich für einen wesentlich ambitionierteren Text eingesetzt. „Leider wurden diese Ambitionen von einigen Staaten untergraben. Am Ende steht ein Kompromiss, der weit hinter den Forderungen der Wissenschaft zurückbleibt und vor allem die Menschen aus dem Globalen Süden im Stich lässt“, so Herr.

Ein kleiner Lichtblick sei die Einigung, einen Mechanismus für Just Transition erarbeiten zu wollen: „Wir setzen uns dafür ein, die ökologische Transformation auch sozial zu gestalten – und zwar weltweit. Dass die weltweite Staatengemeinschaft dafür nun einen Plan erarbeiten will, ist eine große Chance, die wir ergreifen müssen!“, so Herr abschließend. (Schluss) mf/lw