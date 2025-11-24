„Aktion Scharf“ der Gruppe Sofortmaßnahmen: illegale Schönheitsklinik, Roadrunner und Weihnachtsmarkt-Kontrollen

Wien (OTS) -

Die Gruppe Sofortmaßnahmen führte am vergangenen Wochenende gemeinsam mit der Wiener Polizei, der Finanzpolizei, dem AMS sowie den zuständigen städtischen Dienststellen eine umfangreiche Schwerpunktaktion in mehreren Bezirken und in verschiedenen Bereichen durch.

Am Freitag entdeckten die Einsatzkräfte eine weitere illegale Schönheitsklinik in einer Wohnung in Wien-Landstraße. Vor Ort trafen sie zwei Personen ohne entsprechende ärztliche Bewilligung an. Während ihres Eintreffens wurde gerade eine Lippenbehandlung durchgeführt. Es erfolgten Anzeigen wegen Kurpfuscherei sowie der unbefugten Gewerbeausübung, sämtliche verwendeten Materialien wurden beschlagnahmt. Damit wurde heuer bereits die achte illegale Schönheitsklinik seitens der Gruppe Sofortmaßnahmen aufgedeckt.

Am Samstag fanden drei weitere Schwerpunktaktionen statt: In Wien-Favoriten wurde im Zuge der Aktion „Sicheres Favoriten“ ein Lokal behördlich geschlossen. Aufgrund massiver Lärmbelästigungen und wiederholter Verstöße gegen die Sperrzeiten wurde die Sperre des Lokals noch in der Nacht vollzogen.

In der Inneren Stadt stießen die Einsatzkräfte auf eine manipulierte Musikanlage, die die vorgeschriebenen Höchstlautstärken deutlich überschritt und somit die behördlichen Auflagen ignorierte. Die Anlage wurde daraufhin unmittelbar vor Ort behördlich stillgelegt.

Auch die Wiener Weihnachtsmärkte wurden gemeinsam mit der Wiener Polizei kontrolliert. Dabei kam es zu mehreren Anzeigen wegen unbefugten Handels.

Zusätzlich wurden Verkehrskontrollen durchgeführt, darunter Schwerverkehrskontrollen und Roadrunner-Kontrollen. Dabei wurden fünf Kennzeichen aufgrund schwerwiegender Mängel oder Verstöße abgenommen, weitere Anzeigen folgten.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Die Weihnachtszeit ist eine besondere Zeit. Wir möchten, dass die Wienerinnen und Wiener diese Wochen unbeschwert und sicher genießen können. Unsere Kontrollen sollen dazu beitragen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und allen eine störungsfreie Zeit zu ermöglichen.“

