5 Mio. Kinobesucher!

Box-Office-Meilenstein für

DAS KANU DES MANITU, Regie: Michael Bully Herbig; mit Christian Tramitz, Rick Kavanian und Jasmin Schwiers; Kinostart 14. August 2025.
München (OTS) - 

Die Erfolgsgeschichte von Michael Bully Herbigs DAS KANU DES MANITU erreicht einen neuen beeindruckenden Meilenstein: 5.002.722 Millionen Besucher haben seit dem Kinostart am 14. August ein Ticket für die Western-Komödie gelöst, und auch nach knapp 15 Wochen im Kino trifft die Abenteuerkomödie ungebremst und generationenübergreifend den Nerv des Publikums.

Mit diesem Spitzenwert - im gesamten deutschsprachigen Raum sind es bereits über 6 Mio. Kinotickets - ist DAS KANU DES MANITU der erfolgreichste Film des Jahres und garantiert weiterhin unbeschwerte Unterhaltung in den Kinosälen. Der Film läuft aktuell bundesweit in 403 Kinos.

DAS KANU DES MANITU ist eine Produktion der herbX film in Co-Produktion mit Constantin Film und mit Unterstützung von RTL, FFF, FFA und DFFF.

Kinostart: 14. August 2025 im Verleih der Constantin Film

Besetzung: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop, Merlin Sandmeyer und Sky du Mont.

Regie: Michael Bully Herbig

Drehbuch: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian

Produzent: Michael Bully Herbig

