Wien (OTS) -

Am Donnerstag, 27. November 2025, findet in Linz die 179. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer statt. Schwerpunktthema der Hauptversammlung werden die Themen Digitalisierung und KI in Verbindung mit der Arbeitswelt sein. Dazu wird unter dem Titel „Digitale Arbeitswelt: Maschine mit Mensch oder Maschine statt Mensch?“ ein Gespräch mit Univ.-Prof. Dr. Uli Meyer, Institutsvorstand am Institut für Soziologie an der Johannes Keppler Universität Linz stattfinden. Auf der Tagesordnung des Arbeitnehmer:innenparlaments stehen weiters Anträge und der Bericht von AK Präsidentin Renate Anderl.

Bitte merken Sie vor:

179. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer

Donnerstag, 27. November 2025 ab 9:00

Arbeiterkammer Oberösterreich

Kongresssaal 4020 Linz, Volksgartenstraße 40

Wir bitten Medienvertreter:innen um Anmeldung an nani.kauer@akwien.at

Die Hauptversammlung ist das höchste Gremium der Bundesarbeitskammer. Sie besteht aus den neun AK Präsident:innen und weiteren 58 Kammerrät:innen aus allen Bundesländern, bestimmt den interessenpolitischen Kurs der Arbeiterkammer. Sie tagt zwei Mal jährlich.

AVISO: 179. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer, 27. November 2025

Schwerpunktthema der Hauptversammlung werden die Themen Digitalisierung und KI in Verbindung mit der Arbeitswelt sein. Dazu wird unter dem Titel „Digitale Arbeitswelt: Maschine mit Mensch oder Maschine statt Mensch?“ ein Gespräch mit Univ.-Prof. Dr. Uli Meyer, Institutsvorstand am Institut für Soziologie an der Johannes Keppler Universität Linz stattfinden. Auf der Tagesordnung des Arbeitnehmer:innenparlaments stehen weiters Anträge und der Bericht von AK Präsidentin Renate Anderl.

Datum: 27.11.2025

Art: Allgemeine Termine

Ort: Kongresssaal der Arbeiterkammer Oberösterreich

Volksgartenstraße 40

4020 Linz

Österreich