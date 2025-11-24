  • 24.11.2025, 10:00:02
„Orgel im Fokus“: Schuke-Orgel trifft auf ORF RSO Wien im ORF RadioKulturhaus am 4.12.

Wien (OTS) - 

Im Rahmen der Reihe „Orgel im Fokus“ trifft die Schuke-Orgel am Donnerstag, den 4. Dezember im ORF RadioKulturhaus auf den großen Klangkörper des ORF Radio-Symphonieorchesters. Zu erleben sind Werke von Thierry Escaich, Francis Poulenc und Felix Alexandre Guilmant.

Die Konzertreihe „Orgel im Fokus“ rückt die musikalische Vielfalt und enorme Wandlungsfähigkeit des Instruments in den Mittelpunkt. Die nächste Ausgabe am 4. Dezember (19.30 Uhr) bringt französische Meister zu Gehör: Auf dem Programm stehen das 2. Orgelkonzert von Thierry Escaich, Francis Poulencs Konzert für Orgel, Streichorchester und Pauken sowie Felix-Alexandre Guilmants 2. Symphonie. Irene Delgado-Jiménez dirigiert das RSO, an der Orgel sind Magdalena Moser und Wolfgang Kogert zu erleben. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Donnerstag, den 18. Dezember (19.30 Uhr). Der Eintritt für das Konzert im Großen Sendesaal beträgt EUR 38,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit
Bernadette Aigner
Telefon: 01 87878 19121
E-Mail: bernadette.aigner@orf.at

