BMWKMS: Staatspreis für literarische Übersetzung 2025 an Brigitte Hilzensauer und Relja Dražić verliehen

Wien (OTS) -

Der Staatspreis für literarische Übersetzung ist mit jeweils 15.000 Euro dotiert und wird jährlich vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport vergeben. Die diesjährigen Preisträger:innen hat Bundesminister für Kunst und Kultur Andreas Babler heute bekanntgegeben: Die Österreicherin Brigitte Hilzensauer wird mit dem Staatspreis für die Übersetzung englischsprachiger Literatur ins Deutsche, der Übersetzer Relja Dražić mit dem Staatspreis für die Übersetzung österreichischer Literatur ins Serbische ausgezeichnet.

Darüber hinaus erhielten heuer 51 in- und ausländische Übersetzer:innen Prämien für besonders herausragende literarische Übersetzungen in einer Gesamthöhe von 84.000 Euro.

Bundesminister für Kunst und Kultur Andreas Babler gratuliert den Ausgezeichneten: „Literaturübersetzung ist ein komplexes wie kunstvolles Unterfangen, durchgeführt von Meister:innen der transkulturellen Kommunikation. Einen Roman von Han Kang, Serhij Zhadan oder László Krasznahorkai auf Deutsch zu lesen scheint selbstverständlich, doch ist es für die meisten von uns nur deshalb möglich, weil Übersetzer:innen uns Tür und Tor in diese Welten öffnen. Gleichzeitig sind die Herausforderungen im Bereich der Übersetzung angesichts rasanter technologischer Entwicklungen enorm. Mit dem österreichischen Staatspreis für literarische Übersetzung wird hervorgehoben, welch großen kulturellen Reichtum wir der Kunst der Neuschreibung zu verdanken haben. Das Metier der Literaturübersetzung anhand dieses Preises und der Prämien sichtbarer zu machen und es zu würdigen, ist mir ein besonderes Anliegen. Herzlichen Glückwunsch den Gewinner:innen.“

Den Staatspreis für literarische Übersetzung ins Deutsche erhält Brigitte Hilzensauer (*1950 in Salzburg). Sie studierte Germanistik und Geschichte in Wien, arbeitete lange Jahre als Cheflektorin des Zsolnay-Verlags und seit 2013 als Übersetzerin. Aus Ihrer Feder stammen Übersetzungen aus dem Englischen wie etwa Edmund de Waals „Der Hase mit den Bernsteinaugen“, Werke von Graham Greene oder Timothy Snyder.



Die Jury zeigte sich überzeugt von Hilzensauers großem Talent „beim Durchkomponieren hochkomplexer Gedankengänge, und zwar auf eine Weise, dass auch dichte und komplexe Stile im Deutschen wie selbstverständlich wirken: dies ist die wahre Kunst beim Literaturübersetzen“.

Der Staatspreis für literarische Übersetzung in eine Fremdsprache geht an den serbischen Verleger und Übersetzer Relja Dražić (*1954 in Bogojevo/Serbien). Seit 1982 ist er als Literaturübersetzer tätig, mit Fokus auf österreichischer Literatur. Zu seinem Repertoire an Übersetzungen zählen Autor:innen wie Ingeborg Bachmann, Joseph Roth, Heimito von Doderer sowie zeitgenössische Werke von Peter Handke, Ljuba Arnautović oder Norbert Gstrein.

Die Jury findet Worte des Lobes für Dražićs unermüdlichen Einsatz für die Verbreitung deutschsprachiger Literatur nicht nur in Serbien, sondern im gesamten Balkanraum: „Seine kongenialen Übersetzungen folgen dabei allen Schattierungen und Nuancen der Originale und bescheren einen Lesegenuss, der den Originalen in nichts nachsteht.“

Die beiden Staatspreise für literarische Übersetzung, die jährlich vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport vergeben werden, sind mit jeweils 15.000 Euro dotiert. Die Verleihung der Preise wird am 29. Juni 2026 im Literaturhaus Wien stattfinden. Dem Übersetzungsbeirat des BMWKMS, auf dessen Empfehlung die Vergabe basiert, gehören an: Mag. Dr. Leopold Decloedt, Mag.a Dr.in Miranda Jakiša, Mag.a Dr.in Maria-Christine Leitgeb, Mag. Dr. Igor Metzeltin und Mag. Werner Richter.