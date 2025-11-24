3. Konferenz der Initiative Urheberrecht Österreich

Wien (OTS) -

Von 20.-21. November 2025 hat die dritte Konferenz der Initiative Urheberrecht Österreich (IU_AT) in Wien stattgefunden. Behandelt wurden die Schwerpunkt-Themen generative künstliche Intelligenz (K.I.), kollektives Urheberrecht (gemeinsame Vergütungsregeln) und angemessene Vergütungen für Online-Nutzungen (Streaming, Download, Social Media).

Als Stargast der dritten Konferenz war Thomas D von der legendären deutschen Hip-Hop Band “Die Fantastischen Vier” als Gast in Wien, der seine kritische Sicht der Dinge zum Thema "KI in der Musik- und Audioproduktion" darlegte.

Bei der zweitägigen Konferenz hielten zahlreiche Expert:innen aus dem In- und Ausland hochkarätige Fachvorträge. Abschließend fand eine Podiumsdiskussion mit Vertreter:innen der politischen Parteien über die in der Konferenz behandelten Themen statt.

Eine Nachschau der per Streaming übertragenen und aufgezeichneten Konferenz wird in Kürze auf der Website bzw. dem YouTube Kanal der Initiative Urheberrecht Österreich möglich sein. Im November 2026 wird die vierte Konferenz der IU_AT stattfinden.

Über die Initiative:

Die Initiative Urheberrecht Österreich vertritt die Interessen der Kunstschaffenden in Österreich in den Sparten bildende Kunst, Film & Theater, Literatur und Musik. Sie setzt sich für eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen durch den österreichischen Gesetzgeber ein, um folgende Ziele zu erreichen:

1. Ein modernes Urheberrecht, das wieder jene in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt, die der Gesetzesmaterie ursprünglich den Namen gegeben haben: das sind Urheber:innen (und ausübende Künstler:innen)

2. Angemessene und verhältnismäßige Vergütungen für die Nutzung von Werken und Leistungen

3. Faire Verträge für Kunstschaffende

Die Initiative erarbeitet insbesondere Vorschläge zur Stärkung der typischerweise schwächeren Verhandlungsposition der Kunstschaffenden gegenüber ihren Vertragspartner:innen (Verlage, Labels, Filmproduzent:innen, Rundfunkanstalten, sonstige Verwerter:innen) und zur Verbesserung der Vergütungssituation von Künstlerinnen und Künstlern in Österreich.

