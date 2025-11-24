- 24.11.2025, 09:25:03
MORGEN: Einladung zur Pressekonferenz der Wiener Volkspartei und der Grünen Wien
Thema: Rot-pinkes Missmanagement bei Großprojekten – ÖVP und Grüne präsentieren weitere parlamentarische Maßnahmen
Teilnehmer:
Harald Zierfuß, Klubobmann ÖVP Wien
Georg Prack, Klubobmann Grüne Wien
Zeit: Dienstag, 25.11., 09:30 Uhr
Ort: Salon MEZZANIN, Volksgartenstraße 5/2, 1010 Wien
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Berichterstattung.
