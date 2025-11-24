MORGEN: Einladung zur Pressekonferenz der Wiener Volkspartei und der Grünen Wien

Wien (OTS) -

Thema: Rot-pinkes Missmanagement bei Großprojekten – ÖVP und Grüne präsentieren weitere parlamentarische Maßnahmen

Teilnehmer:

Harald Zierfuß, Klubobmann ÖVP Wien

Georg Prack, Klubobmann Grüne Wien

Zeit: Dienstag, 25.11., 09:30 Uhr

Ort: Salon MEZZANIN, Volksgartenstraße 5/2, 1010 Wien

