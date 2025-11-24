Für jede Familie das Richtige: Das neue Familienland*Magazin ist da

St. Pölten (OTS) -

Die neue Ausgabe des Familienland*Magazins hält eine Fülle an hilfreichen Informationen, praktischen Tipps und unterhaltsamen Angeboten für Groß und Klein bereit. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister hebt hervor: „Das Magazin bietet für jede Familienform passende Inhalte – sei es für Großfamilien, Patchwork-Familien, Eltern mit Kleinkindern oder Teenagern, Alleinerziehende oder Großeltern. Mit ansprechenden Artikeln und hilfreichen Tipps liefert die neue Ausgabe wertvolle Impulse für die beste Zukunft unserer Kinder.“

Wie Eltern und Erziehungsberechtigte den Kindern den passenden Zugang zu Geldangelegenheiten vermitteln können, behandelt der Leitartikel „Nehmen Sie Sterntaler?“. Tipps zum Thema Hausaufgaben, zum Verhalten in Online-Stores sowie zum Umgang mit KI sind in weiteren informativen Beiträgen der aktuellen Ausgabe enthalten. Vor den Vorhang geholt wird die wertvolle Arbeit im Hospizbereich. Eine Vorlesegeschichte, Rezept- und Basteltipps sowie Rätselseiten garantieren, dass keine Langeweile aufkommt. Ausflugvorschläge, Buch-, Medien- und Filmtipps sowie Veranstaltungshighlights aus Niederösterreich machen das Lesevergnügen komplett. Vorgestellt werden weiters die Neuzugänge der mehr als 500 Partnerbetriebe des Familienland*Passes.

Mit der brandaktuellen Familienland-App ist nicht nur der Familienland*Pass samt seinen Angeboten digital immer mit dabei, sondern auch die aktuelle Ausgabe des Familienland*Magazins. „Es ist mir eine große Freude, dass unser Familienland*Magazin bereits seit vielen Jahren ein verlässlicher Begleiter für Niederösterreichs Familien ist“, sagt Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH. Das Magazin wird viermal jährlich kostenlos an mehr als 210.000 Inhaberinnen und Inhaber des Familienland*Passes versendet. Weitere Informationen befinden sich unter www.familienland.at.

Rückfragen an: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer@noel.gv.at oder

Sophie Moser, 02742 9005 13474, sophie.moser@noel.gv.at