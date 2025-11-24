  • 24.11.2025, 09:09:02
Wien: 1,9 Mio. Nächtigungen im Oktober, September-Umsatz bei 134 Mio. Euro

Der heurige Oktober brachte 1,9 Millionen Übernachtungen (+9%). Von Jänner bis Oktober wurden 16,2 Millionen Gästenächtigungen (+6%) gezählt. China findet sich ab sofort wieder in den Top-10 der nächtigungsstärksten Herkunftsländer Wiens. Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe im September machte 134,3 Millionen Euro (+3%) aus. Zwischen Jänner und September wurde ein Nächtigungsumsatz von rund 993 Millionen Euro (+3%) erwirtschaftet.

Wien schloss den Oktober 2025 mit 1.860.000 Nächtigungen ab. Das entspricht einem Zuwachs von 9% zum Vergleichsmonat 2024. Zwischen Jänner und Oktober verzeichnete die Bundeshauptstadt 16.158.000 Übernachtungen und damit einen Zuwachs von 6% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit 376.000 Übernachtungen (+8%) im Oktober führt Deutschland weiterhin die Liste der Top-10-Märkte an, gefolgt von Österreich (346.000, +4%), den USA (114.000, +9%), Italien (72.000, -7%), Großbritannien (64.000, -4%), Spanien (54.000, +12%), Polen (30.000, -3%), Frankreich (42.000, +1%), der Schweiz (43.000, +3%) und China (42.000, +45%), das bereits seit Mai wieder unter den Top-10 der umsatzstärksten Nationen aufschien und nun auch bei den Nächtigungen nachzog.

Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im September 134.323.000 Euro (+3%). Im Zeitraum Jänner bis September konnten die Betriebe 992.700.000 Euro und damit um 3% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres erwirtschaften. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im Oktober rund 77% (10/2024: rund 73%), jene der Hotelbetten 59,7% (10/2024: 56,3%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis Oktober) lag die Zimmerauslastung bei rund 68% (1-10/2024: rund 69%), die Bettenauslastung bei 52,9% (1-10/2024: 53,3%). Insgesamt waren im Oktober etwa 82.600 Hotelbetten in Wien verfügbar – um rund 2.700 Betten (+3,4%) mehr, als im Vergleichsmonat 2024 angeboten wurden.

Diese Medien-Info inkl. Tabelle als Word-File zum Download finden Sie hier.

Die aktuellen Kennzahlen in vollem Umfang für sämtliche erhobene Herkunftsmärkte erhalten Sie unter: https://b2b.wien.info/de/statistik/daten/statistik-aktuell

