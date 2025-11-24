Der ORF Burgenland für LICHT INS DUNKEL

Eisenstadt (OTS) -

Ab Donnerstag, dem 27. November 2025, startet der ORF Burgenland in die Weihnachtszeit und unterstützt mit zahlreichen Programmaktionen in Radio, Fernsehen und bei Veranstaltungen die ORF-Initiative LICHT INS DUNKEL.

“Radio Burgenland Musikwunschtag”

Den Beginn macht am Donnerstag, dem 27. November 2025, der "Radio Burgenland Musikwunschtag", der bereits zum sechsten Mal stattfindet. Hörerinnen und Hörer können sich ihre Lieblingslieder am Wunschtelefon oder online auf burgenland.ORF.at wünschen und gleichzeitig für die Spenden-Aktion spenden.

Wunschhütte vor dem ORF Landesstudio

Neu in diesem Jahr ist die Wunschhütte vor dem ORF Landesstudio in Eisenstadt. Die Früh-Moderatoren Michael Pimiskern und Sebastian Györög, Pepi Sturm und viele weitere ORF-Moderator:innen werden an diesem Donnerstag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr Kaffee zugunsten der Aktion ausschenken sowie die Musikwünsche erfüllen.

Unterstützung von Die Mayerin, Wolfgang Pissecker und EDMUND

Die Mayerin, Wolfgang "Fifi" Pissecker und EDMUND werden den „Musikwunschtag“ unterstützen und als Gäste ins Radio-Studio kommen. "Guten Morgen Österreich"-Moderatorin Eva Pölzl kommt zu Georg Prenner in "Mahlzeit Burgenland", um über die Aktion zu plaudern.

Die ORF-Moderator:innen Sabine Lentsch, Corina Kaufmann, Martin Ganster, Patricia Schuller und Elisabeth Pauer-Gerbavsits werden am Spendentelefon sitzen, um mit den Hörerinnen und Hörern zu plaudern und deren Musikwünsche entgegenzunehmen.

Die Telefone sind am Donnerstag von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr durchgehend besetzt und unter 0800 664 7013 erreichbar. Online können Musikwünsche auf burgenland.ORF.at bereits abgegeben werden.

"Hüpfen und Helfen für LICHT INS DUNKEL"

Am Sonntag, dem 30. November 2025, steht die Sendung "Radio Burgenland am Wochenende" ganz im Zeichen von "Hüpfen und Helfen" für LICHT INS DUNKEL. In der StarJump Trampolinhalle in Oberwart werden Sebastian Györög und Corina Kaufmann vor Ort moderieren und live ins Programm von Radio Burgenland einsteigen. Außerdem gibt es eine Challenge: Wer traut sich, gegen die beiden Moderator:innen im Ninjapark anzutreten? Ein Euro pro verkaufter Eintrittskarte bis zum Jahresende wird an LICHT INS DUNKEL gespendet: Die Hüpfaktion ist der große Auftakt für die Spendenaktion, bei der eine Familie aus dem Bezirk Oberwart unterstützt wird.

„ORF Burgenland Klangzauber“: Stars für LICHT INS DUNKEL am 7. Dezember 2025 auf Schloss Tabor

Der „ORF Burgenland Klangzauber“ besucht am Sonntag, dem 7. Dezember 2025, den Adventmarkt auf Schloss Tabor. Ab 14.00 Uhr meldet sich Moderatorin Julia Pauss live aus Neuhaus am Klausenbach auf Radio Burgenland. Mit dabei sind die Stargäste Astrid Wirtenberger (Die Seer), Günter „Mo“ Mokesch, Sabine Stieger, Alfons Haider und Konstanze Breitebner. LICHT INS DUNKEL-Koordinatorin Elisabeth Pauer-Gerbavsits wird am Nachmittag gegen eine Spende Punsch und Glühwein ausschenken.

Friedenslicht-Tour

Ab Montag, dem 22. Dezember 2025, ist Michael Pimiskern und das ORF Burgenland-Team wieder unterwegs, um das Friedenslicht im Burgenland zu verteilen. Die Stationen: Oberpullendorf, Oberwart, Jennersdorf, Güssing, Stadtschlaining, Neusiedl am See, Mattersburg, Eisenstadt.

Die Termine in der Übersicht:

27. NOVEMBER 2025 | 8.00 – 18.00 UHR

"Radio Burgenland Musikwunschtag" mit Kaffee für LICHT INS DUNKEL in der Wunschhütte vor dem ORF Landesstudio (9.00 – 16.00 Uhr)

30. NOVEMBER 2025 | 13.00 – 18.00 UHR

"Hüpfen und Helfen für LICHT INS DUNKEL" in der StarJump Trampolinhalle Messe Oberwart

7. DEZEMBER 2025 | 14.00 – 18.00 UHR

"Radio Burgenland Klangzauber" live vom Advent auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach

22. – 24. DEZEMBER 2025

Friedenslicht mit Michael Pimiskern mit Stationen in Oberpullendorf, Oberwart, Jennersdorf, Güssing, Stadtschlaining, Neusiedl am See, Mattersburg, Eisenstadt