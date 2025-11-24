Dubai Trend-Tour 2025

Wien (OTS) -

Dubai ist einer der globalen Hotspots touristischer Innovation.

Im Rahme der 5-tägigen Trend-Tour erhielt die österreichische Experten-Delegation dabei spannende Einblicke in über 20 aktuelle Entwicklungen in Hotellerie, Gastronomie, Freizeitwirtschaft und Destinationsmanagement. Vom Burj Al Arab über das neue Atlantis Royal bis zu immersiven Formaten wie dem AYA Universe oder dem KI-Restaurant „Woohoo“ bot die Exkursion ein dichtes und abwechslungsreiches Fach-Programm.

Die Reise verdeutlichte auch das große Potenzial authentisch gewachsener Destinationen – besonders im Alpenraum – gegenüber artifiziell kreierten Erlebniswelten. „Dubai ist eine beeindruckende, andere Welt“, resümiert Arnold Oberacher, Geschäftsführer der Conos GmbH. „Gerade dieser Kontrast zeigt wie viel wir von Dubais Innovationslogik lernen können und wo gleichzeitig die Stärken in Europa liegen.

An angeregten Gesprächen wurden von den Teilnehmern viele spannende Learnings abgeleitet, die konkrete Impulse für touristische Betriebe und Entscheider:innen bieten – von Inszenierung über Service bis Innovationsgeschwindigkeit.

Die ausführlichen Ergebnisse, Bilder und die detaillierten Erkenntnisse finden Sie unter: https://www.conos.at/2025/11/19/recap-trendtour-2025/