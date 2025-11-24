Neukundenrabatte für rund 140.000 Energietarife laufen aus: durchblicker rät zu jährlichem Wechsel

Wien (OTS) -

Das Auslaufen der Strompreisbremse löste gegen Jahresende 2024 eine Wechselwelle aus: Rund 150.000 Stromkund:innen und 37.000 Gaskund:innen in ganz Österreich haben sich vor rund einem Jahr einen günstigeren Tarif – oftmals mit einjährigem Wechselbonus – gesichert. Dieser Preisvorteil läuft in den kommenden Wochen für rund 140.000 Haushalte wieder aus.[1] durchblicker rät den betroffenen Energiekund:innen nun erneut den Energieanbieter zu wechseln, um auch weiterhin Strom und Gas zu niedrigen Preisen beziehen zu können. Wer hingegen die Wechselfrist verpasst, muss danach mit einem deutlich höheren Arbeitspreis rechnen: “Der Wechselbonus reduziert im ersten Jahr den Energiepreis massiv. Ab dem zweiten Jahr fällt der Bonus weg und der Energiepreis ist dann meist teurer als bei günstigen Tarifen ohne Wechselbonus”, warnt durchblicker-Energieexperte Stefan Spiegelhofer.

Nur jährlicher Vergleich sichert niedrigste Energiepreise

Viele Energieanbieter reduzieren im ersten Jahr ihre Preise durch Neukundenrabatte um mehrere hundert Euro, um möglichst attraktive Angebote zu schnüren. Für Haushalte, die regelmäßig wechseln, ist das eine große Chance: Wer zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit zu einem neuen Anbieter mit Wechselbonus umsteigt, sichert sich so Jahr für Jahr zuverlässig den günstigsten Tarif. Entsprechend beliebt sind Verträge mit Wechselboni: 72 % der Stromtarife und 83 % der Gastarife wurden 2024 mit einem Bonus abgeschlossen. Laut durchblicker betrug die Reduktion der jährlichen Kosten durch einen Wechselbonus im Durchschnitt 474 Ꞓ bei Strom und 535 Ꞓ bei Gas.

„Wechselboni sind ein starker Hebel, um die Energiekosten zu senken – vorausgesetzt, man wechselt regelmäßig“, erklärt Spiegelhofer. Denn wer jetzt nur einmalig vom regionalen Standardanbieter zum günstigsten Stromanbieter inklusive Wechselbonus wechselt, spart in Niederösterreich innerhalb von drei Jahren lediglich 118 Ꞓ. Warum diese Ersparnis nicht höher ist? Der großzügige Wechselbonus gilt nur für das erste Vertragsjahr und fällt in den Folgejahren weg. Der gewählte Stromanbieter ist ab dem zweiten Jahr also deutlich teurer als zu Beginn. “Wir empfehlen darum allen, die vor einem Jahr einen Energievertrag mit Wechselbonus abgeschlossen haben, sich nach einem neuen Vertrag mit Wechselbonus umzusehen”, so Spiegelhofer.

Durch einen jährlichen Wechsel zu Tarifen mit Wechselbonus steigt die Ersparnis nach drei Jahren in diesem Beispiel auf 1.202 Ꞓ. Auch wer nur einmalig zu einem Tarif ohne Wechselbonus umsteigt, spart mehrere hundert Euro, jedoch deutlich weniger als bei einem jährlichen Wechsel. Energiekund:innen, deren Wechselbonus bereits abgelaufen ist, können nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit jederzeit mit einer zweiwöchigen Kündigungsfrist kündigen.

Tarifvergleich lohnt sich für jeden Haushalt

"Jeder Haushalt, der jetzt aktiv wird, kann sich in den nächsten 12 Monaten durch einen Anbieterwechsel vor höheren Energiepreisen schützen und auch steigende Netzkosten abfedern”, so Spiegelhofer. So laufen etwa nach 12 bis 24 Monaten auch die Fixpreisgarantien bei Tarifen ohne Wechselbonus aus. „Wer überhaupt noch nie den Energieanbieter gewechselt hat, zahlt ohnehin in vielen Fällen deutlich drauf“, so Spiegelhofer.

Tarifvergleich und Vertragsabschluss können Kund:innen direkt bei unabhängigen Wechselportalen wie durchblicker.at vornehmen. Besonders einfach geht das mit dem neuen durchblicker-Rechnungsscan: Kund:innen laden ihre Stromrechnung hoch und erhalten sofort ihr individuell passendes Angebot aus einer Vielzahl von Anbietern. Der Wechsel dauert weniger als fünf Minuten, die Strom- bzw. Gasversorgung bleibt durchgehend gesichert.

[1] Berechnung der Tarife mit Wechselbonus von durchblicker, basierend auf den Versorgerwechselzahlen der E-Control für Q4/24 und Q1/25.