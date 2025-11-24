Volksanwältin Gaby Schwarz: Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache!

Wien (OTS) -

„Wenn Sie merken, dass Frauen und Kinder physischer oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – würden Sie handeln? Würden Sie den Betroffenen Hilfe anbieten oder den Täter konfrontieren? Meist lautet die Antwort: ‚Geht mich nichts an.‘ Ich finde: Häusliche Gewalt ist keine Privatsache. Was wir brauchen, ist mehr Zivilcourage und mehr Feminismus“, betont Volksanwältin Gaby Schwarz im Kurier-Gastkommentar im Vorfeld des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

„Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner hat mit dem ‚Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen‘ den richtigen Weg eingeschlagen. Aber es reicht nicht, nur von der Politik Maßnahmen zu fordern. Wir alle müssen handeln und Zivilcourage beweisen. Die kann man lernen“, verweist die Volksanwältin etwa auf das Gewaltpräventionsprogramm „StOP – Stadtteile ohne Partnergewalt“. „Ob es die Autonomen Frauenhäuser sind, der Frauenring oder Gewaltschutzzentren – es gibt Unterstützung“, so Gaby Schwarz und appelliert, Opfern verstärkt Hilfe anzubieten.

„Die Volksanwaltschaft ist das Haus der Menschenrechte in Österreich. Als Volksanwältin betone ich immer wieder: Jede Frau hat das Recht auf ein Leben ohne Gewalt. Die Realität sieht anders aus: Im Jahr 2024 gab es bei uns 27 Femizide. Jede dritte Frau ist von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen. Mehr als jede vierte Frau erfährt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, mehr als jede fünfte Frau Stalking. So lange Frauen und Mädchen sich auf dem Heimweg fürchten, so lange sexistische Äußerungen geduldet statt geächtet werden, so lange Femizide zu unserem Alltag gehören, so lange bei häuslicher Gewalt weggesehen wird – genauso lange brauchen wir Feminismus. Mutige Frauen und Männer, die die Täter in die Pflicht nehmen. Denn es sollte heißen: Bestärkt eure Töchter und erzieht eure Söhne“, hält Gaby Schwarz fest.

Um Frauen in allen Lebenslagen zu bestärken, hat Volksanwältin Gaby Schwarz die #mutfrauen Initiative gestartet. Auf Instagram (@gabyschwarz_official) und LinkedIn (Gaby Schwarz) postet sie regelmäßig Videos von Frauen die erzählen, wann sie schon mal mutig sein mussten. „Es geht um Ermutigung von Frauen für Frauen. Mehr als 50 #mutfrauen sind schon dabei, u.a. Doris Schmidauer, Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, Unternehmerinnen, Gewaltüberlebende und viele mehr. Ich freue mich auf weitere #mutfrauen, die sich mit einem Video an der Initiative beteiligen“, spricht Gaby Schwarz eine Einladung an alle Interessierten aus.