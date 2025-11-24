  • 24.11.2025, 08:41:02
Unterstützung für Soogut Sozialmarkt GmbH

LR Teschl-Hofmeister: Land Niederösterreich unterstützt Soogut Sozialmarkt GmbH mit 20.000 Euro für die Anschaffung eines Kühltransporters

St. Pölten (OTS) - 

Das Land Niederösterreich unterstützt die Soogut Sozialmarkt GmbH bei der Anschaffung eines Kühltransporters mit Mittel in Höhe von 20.000 Euro. Die Soogut-Märkte leisten einen wertvollen Beitrag zur Versorgung von Menschen in finanziell herausfordernden Lebenssituationen. Um Lebensmittelspenden effizient, hygienisch und zeitgerecht an ihre Standorte transportieren zu können, ist ein zuverlässiger Kühlwagen unverzichtbar. Der neue N-gebrandete Transporter verbessert die Logistik maßgeblich und unterstützt die Märkte darin, qualitativ hochwertige und gekühlte Waren weiterhin sicher anzubieten.

Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont die Bedeutung dieser Einrichtungen für den sozialen Zusammenhalt im Bundesland: „Die Soogut-Märkte leisten einen wichtigen Beitrag für Menschen, die Unterstützung brauchen. Mit der Förderung des Kühltransporters tragen wir dazu bei, dass Lebensmittelspenden sicher und zeitgerecht ankommen. Es ist uns ein großes Anliegen, soziale Einrichtungen in ihrer täglichen Arbeit zu stärken und tragfähige Rahmenbedingungen zu schaffen.“

