  • 24.11.2025, 08:39:03
Straßen sind heute überwiegend trocken bis nass

Glättebildung, Schneeverwehungen und Schneefahrbahnen abschnittsweise möglich

St. Pölten (OTS) - 

Heute, Montag, sind die Fahrbahnen der Straßen in Niederösterreich überwiegend trocken bis nass. Im Raum Waidhofen an der Ybbs, Lilienfeld, Groß Gerungs, Zwettl, Horn, Schrems, Geras, Kirchberg am Wagram, Raabs an der Thaya, Herzogenburg, Neunkirchen und Gutenstein kommt es abschnittsweise zu Glättebildung. Im Raum Poysdorf, Mistelbach, Groß Enzersdorf, Zistersdorf, Neunkirchen und Bruck an der Leitha muss stellenweise mit Schneeverwehungen gerechnet werden. In den höheren Lagen des Most-, Industrie- und südlichen Waldviertels gibt es abschnittsweise gestreute Schneefahrbahnen. Die Neuschneemengen belaufen sich im Waldviertel (Schrems) auf bis zu drei Zentimeter. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Ochsattel. Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen müssen auf der L 175 zwischen Trattenbach und der Landesgrenze Schneeketten anlegen. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh zwischen -11 Grad in Poysdorf und +4 Grad in Mank. Gebietsweise führt Nieselregen zu der Gefahr von Glättebildung.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268 und E-Mail winterdienststelle@noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: presse@noel.gv.at

