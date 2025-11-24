UN Women Austria: Einladung zum Event „Orange heißt handeln – ein Abend gegen Gewalt an Frauen“

Wien (OTS) -

Im Rahmen der UN-Kampagne „Orange the World“ und der internationalen 16 Tage gegen Gewalt an Frauen lädt UN Women Austria, das nationale Komitee für UN Women, am 9. Dezember 2025 herzlich zum Event „Orange heißt handeln – ein Abend gegen Gewalt an Frauen“ in die Grand Hall am Erste Campus ein - mit freundlicher Unterstützung der Erste Group, die seit 2019 eine der Hauptpartnerin der „Orange the World"-Kampagne ist.

In einer Welt, in der alle zehn Minuten eine Frau oder ein Mädchen von ihrem Partner oder einem Familienmitglied getötet wird, ist es an der Zeit, gemeinsam aufzustehen und zu handeln. Der Abend steht daher ganz im Zeichen des Engagements für eine Gesellschaft frei von Gewalt, Diskriminierung und Ungerechtigkeit.

Die Eröffnungsworte spricht Außenministerin Beate Meinl-Reisinger. Im Anschluss diskutieren Expert:innen aus unterschiedlichen Bereichen über (männliche) Gewalt gegen Frauen und Wege zu ihrer Überwindung:

Eva Reisinger, Autorin und Journalistin

Eva-Maria Burger, Leiterin der Abteilung für Frauen und Familie der AK Wien

Simon Brezina, Sozialarbeiter und Projektkoordinator bei White Ribbon

Durch den Abend führt Moderatorin Elke Rock. Für die musikalische Gestaltung sorgt der femchor. Nach dem offiziellen Teil sind alle Gäste herzlich zu Buffet und Networking eingeladen.

Die Veranstaltung ist Teil der weltweiten UN-Aktion „Orange the World“, die jährlich vom 25. November bis 10. Dezember stattfindet. In diesen 16 Tagen gegen Gewalt erstrahlen weltweit Gebäude in orange, um auf das Thema aufmerksam zu machen und ein sichtbares Zeichen für eine Zukunft ohne Gewalt an Frauen zu setzen.

Datum: 9. Dezember 2025, 18:00 Uhr

Ort: Grand Hall, Erste Campus, Am Belvedere 1, 1100 Wien

Eintritt: freiwillige Spenden zugunsten von UN Women Austria

Anmeldung: https://OTW2025.eventbrite.com

Über UN Women Austria:

UN Women Austria ist das nationale Komitee für UN Women in Österreich. Ziel der Organisation ist es, die Rechte von Frauen und Mädchen weltweit zu fördern und Gleichstellung in allen Lebensbereichen voranzutreiben.

