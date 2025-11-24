Termine am 24. November in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) - 10.30 Uhr, Pressekonferenz FPÖ Wien zum Thema: „Sicherheitsnotstand in Wien“ mit nicht amtsf. Stadträten Dominik Nepp und Stadtrat Stefan Berger sowie NAbg. Werner Herbert (1., Rathaus Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452, FPÖ-Wien Landtagsklub) (Schluss)

