Termine am 24. November in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
10.30 Uhr, Pressekonferenz FPÖ Wien zum Thema: „Sicherheitsnotstand in Wien“ mit nicht amtsf. Stadträten Dominik Nepp und Stadtrat Stefan Berger sowie NAbg. Werner Herbert (1., Rathaus Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452, FPÖ-Wien Landtagsklub)
