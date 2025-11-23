SJ-Muthsam als Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend Niederösterreich bestätigt

St. Pölten (OTS) -

Am Samstag, dem 22. November 2025, fand in St. Pölten die 44. ordentliche Landeskonferenz der Sozialistischen Jugend Niederösterreich unter dem Motto “Laut. Links. Leiwand.” statt. Im Zentrum der Konferenz stand die Wahl der Vorsitzenden, des neuen Landessekretärs und des neuen Landesvorstands. Die 23-jährige Bundesrätin aus Krems Amelie Muthsam wurde mit 96,72% der Delegiertenstimmen als Landesvorsitzende bestätigt und der 21-jährige Gramatneusiedler David Schwab mit 98,36% der Delegiertenstimmen als Landessekretär gewählt. Pamina Pammer aus Wiener Neustadt wurde zur neuen Sprecherin der Frauen*politischen Kommission gewählt. Ihnen stehen 15 weitere Landesvorstandsmitglieder zur Seite.

Muthsam betont in ihrer Rede, dass es in Zeiten multipler Krisen, wichtiger ist denn je, als junge Generation für seine Interessen aufzustehen: „Die Sozialistische Jugend Niederösterreich ist eine Organisation, die nicht nur träumt, sondern handelt. Wir wollen die Welt nicht nur bewerten, wir wollen sie verstehen, um sie verändern zu können. Wir zeigen, wie Wohnen leistbar wird. Wie Bildung gerecht wird. Wie Lehrlingspolitik aussieht, die ihren Namen verdient. Wie Verkehr im ländlichen Raum funktionieren kann. Wie Klimapolitik und soziale Gerechtigkeit zusammengehören. Und wir scheuen uns nicht, Verantwortung zu übernehmen - von der Ortsgruppe über den Gemeinderat bis hin ins Parlament."

Der neu gewählte Landessekretär David Schwab unterstreicht die Relevanz politischer Partizipation junger Menschen: „Gerade in der aktuellen Zeit, in der gesellschaftliche Spaltung zunimmt, der kapitalistische Individualismus wächst sowie Rechte und Rechtsextreme immer mehr an Zuspruch gewinnen ist es wichtiger denn je, den Kopf nicht einfach zu senken und die Situation hinzunehmen, wie sie ist. Stehen wir gemeinsam auf, zeigen wir Mut und kämpfen wir gemeinsam für eine gerechtere und solidarischere Zukunft!“ , so der 21-jährige.