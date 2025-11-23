Richtigstellung zur ORF-Berichterstattung über angebliche US-Sanktionen gegen Siniša Karan

Banja Luka/Wien (OTS) -

Die Regierung der Republika Srpska weist die im ORF.at Artikel vom 23. November 2025 “Republika Srpska wählt Dodik-Nachfolger” verbreitete Behauptung zurück, gegen Herrn Siniša Karan, Kandidat der SNSD für das Amt des Präsidenten der Republika Srpska bei den vorgezogenen Wahlen am 23. November 2025 seien US-Sanktionen aufrecht. Diese Aussage ist faktisch falsch, nicht belegbar und widerspricht den offiziellen Veröffentlichungen des U.S. Department of the Treasury. Eine Überprüfung sowohl der aktuellen SDN-Liste als auch der jüngsten OFAC – Recent Actions zeigt eindeutig: Herr Siniša Karan wird nirgendwo als derzeit gelistete Person geführt. Insbesondere im OFAC-Update vom 17. Oktober 2025 wird sein Name nicht genannt.

Größtes Delisting in der Geschichte der OFAC

Die OFAC-Mitteilung vom 17.10.2025 stellt das umfangreichste Delisting seit Bestehen der Behörde dar. Mehrere ehemalige Einträge aus Bosnien und Herzegowina, darunter hochrangige Vertreter der Republika Srpska, wurden vollständig von der Sanktionsliste entfernt. Dieser Schritt reflektiert die Neubewertung der Lage durch die USA und die Feststellung, dass zuvor verhängte Maßnahmen nicht mehr gerechtfertigt waren.

Die unbelegte Aussage, gegen Herrn Karan bestünden weiterhin US-Sanktionen, stellt eine rechtswidrige ehrenrührige Tatsachenbehauptung dar. Sie ist geeignet, den Ruf der betroffenen Person und der Institutionen der Republika Srpska erheblich zu beeinträchtigen.

Forderung nach umgehender Korrektur

Die Regierung der Republika Srpska fordert daher die sofortige Richtigstellung der unzutreffenden Angaben und Klarstellung, dass gegen Herrn Siniša Karan keine aktuellen US-Sanktionen vorliegen. Es soll darauf hingewiesen werden, dass die OFAC im Oktober 2025 das größte Delisting ihrer Geschichte vorgenommen hat und Herr Karan nicht auf der Liste aufscheint.