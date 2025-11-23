  • 23.11.2025, 15:08:05
FPÖ – Ecker zu Gewalt gegen Frauen: „Es gibt bis heute keine echte Gewaltschutzstrategie“

Der aktuelle GREVIO-Bericht bestätigt deutliche Lücken im Schutzsystem

Wien (OTS) - 

„Die Kampagne ‚16 Tage gegen Gewalt‘ zeigt einmal mehr, wie ernst die Lage in Österreich ist. Die Gewalt gegen Frauen nimmt zu und zunehmend sind auch Kinder betroffen. Der aktuelle GREVIO-Bericht bestätigt deutliche Lücken im Schutzsystem. Trotz steigender Mittel bleiben wesentliche Probleme ungelöst“, erklärte heute FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker.

„Besonders stechen der Anstieg schwerer Sexualdelikte und die hohe Zahl an Tätern mit ausländischer Herkunft hervor. Diese Fakten werden politisch gerne ausgeblendet, obwohl sie für wirksame Prävention zentral wären. Tragische Fälle wie der ‚Fall Anna‘ oder der Fall der getöteten Lehrerin zeigen auf dramatische Weise, welche Folgen unzureichende Maßnahmen haben“, betonte Ecker.

„Wir Freiheitliche fordern seit Jahren klare Schritte, wie etwa die Abschiebung straffälliger ausländischer Täter, Ausschöpfung der Strafrahmen und keine Diversionen bei Gewaltdelikten, bessere Kontrolle von Wegweisungen und Gefährdungsabschätzungen, verlässliche Finanzierung für Frauenberatungsstellen statt Kürzungen sowie deutlich mehr Transparenz über Täterprofile und Herkunft. Es gibt nämlich bis heute keine echte Gewaltschutzstrategie – konkrete Fortschritte zum Schutz von Frauen bleiben damit aus. Die SPÖ-Frauenministerin und die ÖVP-Familienministerin verwalten lediglich den Status quo, während aktuelle Förderkürzungen gerade jene Einrichtungen treffen, die täglich Betroffene unterstützen“, kritisierte die FPÖ-Frauensprecherin und weiter: „Ein ehrlicherer Umgang mit den Ursachen von Gewalt und konsequentes Handeln sind dringend notwendig, um Frauen und Mädchen wirksam schützen zu können.“

