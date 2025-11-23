  • 23.11.2025, 11:24:02
Marchetti: „Starker Rückgang der Asylzahlen bestätigt Kurs der Volkspartei“

Österreichs Asylpolitik ist bei Innenminister Karner in den richtigen Händen

Wien (OTS) - 

„Der starke Rückgang der Asylzahlen bestätigt den Kurs der Volkspartei. Die asyl- und sicherheitspolitische Erfolgsserie des Jahres 2025 hat sich auch im Oktober fortgesetzt. Im Vergleich zum Oktober des letzten Jahres sind die Asylzahlen um etwa die Hälfte zurückgegangen. Das ist nicht nur der beste Wert des ganzen Jahres, sondern auch ein Grund mehr, positiv in die Zukunft zu blicken“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, erfreut auf den Rückgang der Asylzahlen im Oktober 2025.

„Die sicherheitspolitische Erfolgsserie der Volkspartei ist nicht dem Zufall geschuldet, sondern das Ergebnis vorausschauender Politik. Strenge Grenzkontrollen führen dazu, dass die Schleppermafia die österreichische Grenze meidet wie der Teufel das Weihwasser. Gleichzeitig leisten auch erfolgreiche Abschiebungen nach Syrien, Afghanistan und Somalia ihren Beitrag: Illegale Einwanderer werden es sich zwei Mal überlegen, bevor sie Österreich als Ziel ihrer Reise auswählen“, so Marchetti weiter, der abschließend betont: „Die Österreicherinnen und Österreicher können sich auf Bundeskanzler Christian Stocker und Innenminister Gerhard Karner verlassen. Die Asylwende ist in vollem Gange und die Volkspartei wird mit der ‚2-1-0’-Formel weiter daran arbeiten, der illegalen Migration endgültig einen Riegel vorzuschieben – durch sichere Grenzen, eine effektive Abschiebepolitik und den Einsatz für strengere Regelungen auf europäischer Ebene.“

