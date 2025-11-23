  • 23.11.2025, 10:41:02
REMINDER: AVISO – Arbeitstreffen von Innenminister Karner mit slowakischem Innenminister

Pressekonferenz in Kittsee am 24. November 2025 – Tonangeln eventuell erforderlich

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner trifft am 24. November 2025 den slowakischen Innenminister Matúš Šutaj-Eštok in Kittsee. Nach der Besichtigung des Polizeikooperationszentrums Kittsee/Jarovce folgen Arbeitsgespräche zu aktuellen Themen.

Im Anschluss findet eine gemeinsame Pressekonferenz statt.

Wann: Montag, 24. November 2025, 11:20 Uhr

Wo: Polizeikooperationszentrum Kittsee/Jarovce, 2431 Kittsee, an der A6

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Hinweis: Eine Tonangel sollte mitgeführt werden.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/3v25kkbu

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at

