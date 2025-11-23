- 23.11.2025, 10:41:02
REMINDER: AVISO – Arbeitstreffen von Innenminister Karner mit slowakischem Innenminister
Pressekonferenz in Kittsee am 24. November 2025 – Tonangeln eventuell erforderlich
Innenminister Gerhard Karner trifft am 24. November 2025 den slowakischen Innenminister Matúš Šutaj-Eštok in Kittsee. Nach der Besichtigung des Polizeikooperationszentrums Kittsee/Jarovce folgen Arbeitsgespräche zu aktuellen Themen.
Im Anschluss findet eine gemeinsame Pressekonferenz statt.
Wann: Montag, 24. November 2025, 11:20 Uhr
Wo: Polizeikooperationszentrum Kittsee/Jarovce, 2431 Kittsee, an der A6
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Hinweis: Eine Tonangel sollte mitgeführt werden.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/3v25kkbu
