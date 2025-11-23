Neuer Prüfzug für technische Fahrzeugkontrollen im Einsatz

St. Pölten (OTS) -

Im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurde der neue Prüfzug der Kfz-Prüfstelle des Landes offiziell in Dienst gestellt. Mit diesem setze man „ein kraftvolles Zeichen für die Sicherheit auf unseren Straßen“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und betonte: „Mit dem neuen Prüfzug sagen wir defekten Fahrzeugen einmal mehr den Kampf an – zum Schutz aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.“

Das Land investierte insgesamt 855.000 Euro in den neuen Prüfzug - inklusive Bremsenprüfstand und Achsspieldetektoren. Das Fahrzeug wird mindestens 15 Jahre im Einsatz sein. Mikl-Leitner: „Mit dieser Investition leisten wir einen Beitrag zur Sicherheit auf unseren Straßen und sorgen so auch für die beste Zukunft unserer Kinder. Es geht nicht nur um Kontrolle – es geht um Schutz, Verantwortung und Respekt fürs Leben.“

Die Abteilung WST8 des Landes Niederösterreich ist für mobile Fahrzeugüberprüfungen an Ort und Stelle sowie technische Unterwegs-Kontrollen zuständig. Im Vorjahr wurden insgesamt 6.858 Fahrzeuge überprüft: Bei 42 Prozent wurden schwere Mängel festgestellt, bei 26 Prozent musste das Kennzeichen entfernt werden, weil Gefahr im Verzug bestand. Und heuer – von Jänner bis September – wurden bereits 5.340 Fahrzeuge an 302 Einsatztagen überprüft. 1.400 Fahrzeugen musste aufgrund gefährlicher Mängel die Weiterfahrt untersagt werden. Für alle diese Fahrzeugüberprüfungen stehen zwei Prüfzüge zur Verfügung. Der ältere der beiden Prüfzüge, seit 17 Jahren im Einsatz, wird nun ersetzt. Darüber hinaus gibt es an vier Verkehrskontrollplätzen in Niederösterreich Prüfhallen, an denen ebenfalls technische Fahrzeugkontrollen vorgenommen werden.