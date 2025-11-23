- 23.11.2025, 07:55:02
Caritas: Kälte ist für obdachlose Menschen lebensgefährlich – Wir helfen!
Caritas-Präsidentin Tödtling-Musenbichler: Nicht wegsehen, sondern Hilfe für obdachlose Menschen ermöglichen! *** Caritas-Kältetelefon & Winternothilfe österreichweit im Einsatz
Wenn die Temperaturen sinken, wird Kälte für obdachlose Menschen zur tödlichen Gefahr. „Menschen ohne Zuhause fehlt der Schutz, den vier Wände bieten. Ein Anruf beim Kältetelefon kann der erste Schritt sein, um einem Menschen das Leben zu retten“, sagt Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler.
Caritas-Kältetelefone und Winternothilfe österreichweit im Einsatz
„Obdachlosigkeit kostet Kraft, macht krank und einsam. Auf diese vielen Gesichter der Obdachlosigkeit ist unser Hilfsangebot abgestimmt. Und je niedriger die Temperaturen, desto wichtiger wird die Hilfe für Betroffene“, so Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler. Die Winter-Notquartiere der Caritas bieten obdachlosen Menschen einen warmen Schlafplatz, in den Wärmestuben und Tageszentren können sich Menschen tagsüber aufwärmen und erhalten eine warme Mahlzeit. Die Sozialarbeiter*innen und Ärzt*innen in unseren mobilen Streetwork-Teams helfen mit Lebensmittelpaketen, Decken und Schlafsäcken. Zudem können sie erste medizinische und psychologische Erstversorgung leisten. „Nur durch den unermüdlichen Einsatz unserer Mitarbeiter*innen, die Unterstützung zahlreicher Freiwilliger und durch unsere Spender*innen können wir diese dringend nötige Hilfe leisten. Jede gespendete Stunde, jeder Euro und jedes wärmende Kleidungsstück zählt – denn Wärme ist nichts Selbstverständliches“, so Tödtling-Musenbichler.
So funktioniert das Kältetelefon:
Ansprechen und fragen, ob die Person Hilfe braucht.
Über die Nummern der Caritas-Kältetelefone können unsere Streetworker*innen in ganz Österreich kontaktiert werden.
Kontaktmöglichkeiten in ganz Österreich:
Wien - Kältetelefon Caritas Wien: 01/4804-553 - 0:00-24:00 Uhr, 29. Oktober bis 29. April
Burgenland - Kältetelefon Caritas Burgenland: 0676/8373-0322 - 08:00-22:00 Uhr, 1. November bis 31. März
Steiermark - Kältetelefon Caritas Steiermark: 0676/8801-58111 - 18:00-24:00 Uhr, 11. November bis 31. März
Kärnten - Kältetelefon Caritas Kärnten: 0463/3960-60 - 18:00-06:00 Uhr, 1. November bis 31. März
Salzburg - Kältetelefon Caritas Salzburg: 0676/8482-10651 - 0:00-24:00 Uhr, 1. November bis 31. März
Tirol - Kältetelefon: 0512/2144-7 (TSD - Tiroler Soziale Dienste GMBH) - 0:00-24:00 Uhr, 1. November bis 30. April
Vorarlberg - Caritas Center Feldkirch: 05522/200-1700 - 08:00-12:00 Uhr (Mo-Fr)
Notschlafstelle am Jahnplatz 4 in Feldkirch: 05522/200-1200 - 18:30-08:00 Uhr
Caritas Café 05522/200-1570 - 08:30-16:30 Uhr (Mo-Fr), 08:30-12:00 Uhr (Sa)
Oberösterreich - Kältetelefon für das Linzer Stadtgebiet - Sozialverein B37 - OBST 0732/7767-67560, E-Mail: linzer-kaeltetelefon(at)b37.at - 10:00-12:00 Uhr (Di, Do) – 1. November bis 31. März
Außerhalb der genannten Zeiten ist ein Anrufbeantworter aktiv. Mails können immer gesendet werden.
Niederösterreich - Kein Kältetelefon! Notschlafstellen gibt es in St. Pölten (Emmaus) und Wr. Neustadt (Verein für soziale Betreuung Süd und VBO)
Jetzt helfen und Wärme schenken!
Auch du kannst helfen und zum Beispiel auf www.shop.caritas.at/hilfspakete/winter-waerme ein Wärmepaket oder einen Schlafsack spenden. Egal, wie groß oder klein der Beitrag ist. Jeder Euro macht einen Unterschied!
Caritas-Spendenkontodaten:
Caritas
Erste Bank: IBAN AT23 2011 1000 0123 4560, BIC GIBAATWWXXX
Kennwort: Not im Inland
Online-Spenden: www.caritas.at/helfen
