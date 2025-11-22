FPÖ - Nepp zu Hacker: Ludwig-SPÖ hat Wien finanziell an die Wand gefahren

Wien (OTS) -

„Die völlig absurden Aussagen von SPÖ-Stadtrat Hacker zum Budget sind der verzweifelte Versuch, vom eigenen Versagen abzulenken. In Wahrheit hat die Ludwig-SPÖ in Wien einen finanziellen Scherbenhaufen angerichtet, den noch viele kommende Generationen bezahlen werden müssen“, reagiert FPÖ-Wien-Chef und Stadtrat Dominik Nepp.

Ein wesentlicher Grund für das explodierende Defizit sei laut Nepp das ausufernde Sozialsystem für Fremde. „Jährlich verschenkt die SPÖ in Wien hunderte Millionen Euro Mindestsicherung an Nicht-Österreicher. Gleichzeitig werden die Fleißigen in dieser Stadt, die trotz harter Arbeit sich das Leben kaum leisten können, immer mehr belastet. Das ist eine Schande und muss sofort gestoppt werden“, stellt Nepp klar.

„Die FPÖ ist in Wien die einzige Partei, die für Fairness für die österreichischen Staatsbürger kämpft – für jene, die täglich aufstehen, arbeiten und diese Stadt am Laufen halten. Für die Pensionisten, die ein Leben lang hart gearbeitet haben. Und für unschuldig in Not geratene Österreicher“, bekräftigt Nepp.