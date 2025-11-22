  • 22.11.2025, 14:32:32
  • /
  • OTS0022

FPÖ – Schuh: „Karners fatale Bilanz zum Familiennachzug“

Seit 2015 sind knapp 47.000 Personen nach Österreich nachgereist, davon drei Viertel Syrer - Allein 2023 genehmigte Innenminister Karner 10.642 Anträge

Wien (OTS) - 

Scharfe Kritik am anhaltend hohen Familiennachzug übte heute FPÖ-Nationalratsabgeordneter Harald Schuh, nachdem ihm nun die Beantwortung seiner schriftlichen Anfrage durch ÖVP-Innenminister Gerhard Karner zum Thema vorliegt. Die Zahlen würden ein „fatales Gesamtbild des Scheiterns“ zeichnen und belegen, dass die Regierung ihre Versprechen in der Migrationspolitik weiterhin nicht einhält: „Allein zwischen Jänner und Oktober dieses Jahres wurden 921 Anträge auf Familiennachzug gewährt, 518 – fast 57 Prozent – davon kamen von Syrern und Afghanen. Das allein sind weit mehr als die Handvoll, deren Abschiebung der gescheiterte ÖVP-Innenminister bejubelt!“

„Seit 2015 sind 46.925 Personen im Rahmen des Familiennachzugs nach Österreich eingereist – davon 35.109 Syrer. Diese Entwicklung zeigt, dass die Migrationspolitik der ÖVP vollkommen außer Kontrolle geraten ist“, warnte Schuh. Allein im Jahr 2023 genehmigte Innenminister Karner 10.642 Anträge.

Vom groß angekündigten Stopp des Familiennachzugs kann auch im laufenden Jahr keine Rede sein. „Damit verhält es sich genauso wie mit Karners ‚Asyl-Stopp für Syrer‘ oder der ‚Abschiebe-Offensive‘: reine Showpolitik. Die überschießende Auslegung der EMRK sorgt dafür, dass immer noch Anträge genehmigt werden. Bei einem derartig mutlosen Innenminister ohne Tatendrang wird sich das auch nicht ändern.“

Schuh betonte abschließend, dass das gesamte Problem rund um den Familiennachzug sehr rasch lösbar wäre, würde der Innenminister endlich handeln: „Ein Antrag auf Familiennachzug kann überhaupt nur gestellt werden, wenn sich die betreffende Person bereits im Land befindet. Genau das müsste aber im Vorfeld mit einer ‚Festung Österreich‘, einem sofortigen Asylstopp und echtem Grenzschutz verhindert werden! Der Schlüssel liegt an der Grenze – nicht erst im Antragsverfahren.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright