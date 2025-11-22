Zwei Top Auszeichnungen für das REDUCE Hotel Vital****Superior Bad Tatzmannsdorf

Bad Tatzmannsdorf (OTS) -

Jubelstimmung im REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf. Im REDUCE Hotel Vital****S ist die Freude groß über zwei bedeutende Auszeichnungen: 94 Punkte im Falstaff Spa Guide 2026 und den renommierten Leading Spa Award. Diese doppelte Auszeichnung bestätigt eindrucksvoll den Anspruch des Hauses, nämlich Gäste mit einem ganzheitlichen, bewusst gelebten Zugang zu Wohlbefinden, Bewegung und einem gesunden Mindset zu begeistern.

Das REDUCE Hotel Vital ****S gilt seit Jahren als Ort für Menschen, die Regeneration mit einem aktiven Lebensstil verbinden möchten. Hier wird Gesundheit zum Genuss. Die Kombination aus wohltuenden Thermen- und Saunalandschaften, Regeneration mit der Heilkraft der Natur und vielfältigen Bewegungsimpulsen resultiert in einem ganz besonderen Medical-Wellness-Erlebnis. Die Atmosphäre ist geprägt von einem Mindset, das Leichtigkeit, Vitalität und ein tieferes Verständnis für ganzheitliches Wohlbefinden vermittelt.

Der Falstaff Spa Guide zählt zu den wichtigsten Referenzen im Wellness- und Gesundheitssegment. 94 Punkte stehen für exzellente Spa-Qualität, authentischen Service, ein überzeugendes Ambiente und ein Angebot, das höchste Ansprüche erfüllt. Ergänzt wird diese Auszeichnung vom Leading Spa Award, der ausschließlich auf Gästebewertungen basiert. Er würdigt Hotels, die in Professionalität, Gastorientierung und Erholungswirkung international herausragen – eine Anerkennung, die besonders wertvoll ist, weil sie unmittelbar vom Erleben der Gäste getragen wird. Ein besonderes Merkmal des Hauses: Die Küche trägt die „Grüne Haube“ und das V-Label, was für hochwertige pflanzenbasierte Kulinarik mit Regionalität und einen Fokus auf Bio-Lebensmittel steht. Damit setzt man ein klares Zeichen für Genuss, der Gesundheit und Nachhaltigkeit verbindet.

„Diese doppelte Auszeichnung zeigt, dass es uns gelingt, Menschen mit unserer Dienstleistungsqualität und unserem Fokus auf Gesundheit und echte Regeneration zu begeistern“ , betont Geschäftsführer Andreas Leitner voller Stolz und fühl sich bestätigt: „Unser Team lebt Gastfreundschaft mit Leidenschaft. Die Awards sind nicht nur Anerkennung, sondern unser Ansporn weiterhin für unsere Gäste eine außergewöhnliche Zeit zu gestalten, die nachhaltig wirkt – körperlich wie mental.“

Das REDUCE Hotel Vital ist Teil des REDUCE Gesundheitsresorts Bad Tatzmannsdorf. Eines der größten Gesundheitsresort im Osten Österreichs, das für seine außergewöhnlichen Naturheilvorkommen und seinen Fokus auf Regeneration und nachhaltige Vitalität bekannt ist. Das Resort umfasst sowohl zwei 4*Superior Thermenhotels als auch vier Kurhotels für 3-wöchige Kuren und GVA (Gesundheitsvorsorge Aktiv). Übrigens, durch ein optionales Upgrade-Angebot können auch Kurgäste den Kur- oder GVA-Aufenthalt im 4*Superior REDUCE Hotel Vital verbringen und medizinische Gesundheitsvorsorge mit erstklassigem Hotelkomfort verbinden.