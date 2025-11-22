Staatssekretariat Schellhorn: Haltlose Vorwürfe – Fakten klar und eindeutig

Wien (OTS) -

Zu aktuellen Behauptungen rund um die unternehmerische Tätigkeit von Staatssekretär Sepp Schellhorn stellt sein Büro Folgendes klar:

„Die Vorwürfe sind haltlos. Betriebsübergaben sind komplex und kommen in den besten Familien vor – das wissen Unternehmer:innen in ganz Österreich. Staatssekretär Schellhorn ist aus allen operativen Bereichen vollständig ausgeschieden; die Betriebe werden von Susi Schellhorn als gewerberechtlicher Geschäftsführerin gemeinsam mit Johannes Schellhorn geführt. Die Familie hält zusammen und unterstützt einander“, so ein Sprecher des Staatssekretärs.

Zur Klarstellung eines Details:

Die Dreharbeiten für die Weihnachtsedition von „Kitchen Impossible“ fanden im Jänner 2025 statt – also deutlich vor der Angelobung.

Weitere Fakten:

– Felix Schellhorn war als angestellter Geschäftsführer der Josef Schellhorn KG tätig und hat das Unternehmen als Angestellter verlassen.

– Staatssekretär Schellhorn ist allen Verpflichtungen gegenüber dem Unvereinbarkeitsausschuss vollständig und fristgerecht nachgekommen und hat nach seiner Angelobung keinerlei Einkünfte oder Vorteile aus früheren unternehmerischen Tätigkeiten mehr bezogen. Jede gegenteilige Behauptung wird juristisch beantwortet.

Während andere Parteien Ablenkungsdebatten führen, arbeitet Staatssekretär Schellhorn weiter an seinem Auftrag: Bürokratie abbauen und den Staat stromlinienförmig und praxisnah gestalten. Am 3. Dezember wird das erste Entbürokratisierungspaket präsentiert.