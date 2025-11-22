Udo Landbauer mit 98 Prozent als FPÖ-Bezirksparteiobmann wiedergewählt

Wiener Neustadt (OTS) -

Beim Bezirksparteitag der FPÖ Wiener Neustadt am Freitag in Lanzenkirchen wurde Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer mit 98 Prozent als FPÖ-Bezirksparteiobmann bestätigt. Mit großer Demut und Dankbarkeit nahm Landbauer dieses großartige Ergebnis und das „überragende Vertrauen“ der freiheitlichen Basis entgegen. „Unser Erfolg ist die Leistung einer starken Mannschaft, die das ganze Jahr über für die Bevölkerung da ist. Auf die FPÖ Wiener Neustadt ist Verlass, im Wahlkampf, in der Gemeindearbeit und im direkten Kontakt mit den Menschen“, würdigte Landbauer den Einsatz der freiheitlichen Funktionäre.

FPÖ-Nationalratsabgeordneter Peter Schmiedlechner wurde als geschäftsführender Bezirksparteiobmann wiedergewählt. Er verwies in seiner Rede auf die freiheitlichen Wahlerfolge. „Wir stehen vor einer politischen Wende. Die Bevölkerung wendet sich von den Systemparteien ab, weil sie weiß, dass die FPÖ die einzige politische Kraft ist, die einen schnurgeraden Weg geht und auf der Seite der Menschen steht“, so Schmiedlechner zu den FPÖ-Wahlerfolgen bei der Landtagswahl 2023 mit 29,3 Prozent im Bezirk Wiener Neustadt, Platz eins im Bezirk bei der EU-Wahl mit 31,8 Prozent und 34,4 Prozent bei der vergangenen Nationalratswahl.

„Diese Ergebnisse sind ein klarer Auftrag, unseren Weg konsequent fortzusetzen. Wir stehen für eine ehrliche, bodenständige Politik für die Menschen in unserem Land, damit es ihnen wieder besser geht“, so Landbauer und Schmiedlechner.

Landbauer bekräftigte in seiner Rede freiheitliche Regierungserfolge in Niederösterreich. „Von der Abschaffung der ORF-Landesabgabe, über den Corona-Hilfsfonds bis hin zum härtesten Asylkurs aller Bundesländer. Wir stellen uns schützend vor die eigenen Landsleute, räumen mit dem Asylchaos auf und drehen die Schrauben immer enger. Ohne uns Freiheitliche gäbe es das alles nicht. Es ist die FPÖ, die in Niederösterreich für Normalität, Hausverstand und Heimatschutz sorgt“, betonte Landbauer, der in seiner Rede deutliche Kritik an der Verlierer-Ampel übte und von „unglaublichen Belastungen für arbeitende Menschen, Pensionisten, Familien und Betriebe“ sprach, „während an anderer Stelle für die Geld mit beiden Händen ausgegeben wird.“ Österreich brauche „einen politischen Neustart und eine Regierung, die wieder die Interessen der österreichischen Bevölkerung ins Zentrum rückt. Das wird es nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl geben.“

Besonders positiv bewertet Landbauer die Entwicklung der Bezirksorganisation: Wir haben so viele Veranstaltungen, Bürgerkontakte und Aktionen wie noch nie zuvor. Die FPÖ ist heute die stärkste politische Kraft im Bezirk bei der Nationalratswahl. „Das ist auch unser Anspruch für die nächste Landtagswahl“, so Landbauer.