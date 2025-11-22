  • 22.11.2025, 11:22:32
  • /
  • OTS0013

ORF zeigt U17-WM-Halbfinale Österreich – Italien live

Am Montag, 24. November, um 14.20 Uhr in ORF 1; bis zu 252.000 sahen Sieg gegen Japan

Wien (OTS) - 

Das U17-Team des ÖFB schreibt weiter heimische Fußballgeschichte: Bis zu 252.000 Fans sahen gestern, am 21. November 2025, zu Mittag live in ORF 1 den Viertelfinal-Sieg gegen Japan, im Schnitt waren in Hälfte zwei 218.000 bei 22 Prozent Marktanteil (25 bzw. 24 Prozent MA in den jungen Zielgruppen) mit dabei. Und das nächste Highlight steht bevor: ORF 1 zeigt das WM-Halbfinale gegen Italien am Montag, dem 24. November, um 14.20 Uhr ebenfalls live. Die Kommentatoren sind Didi Wolff und Roman Mählich.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright