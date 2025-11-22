ORF zeigt U17-WM-Halbfinale Österreich – Italien live

Wien (OTS) -

Das U17-Team des ÖFB schreibt weiter heimische Fußballgeschichte: Bis zu 252.000 Fans sahen gestern, am 21. November 2025, zu Mittag live in ORF 1 den Viertelfinal-Sieg gegen Japan, im Schnitt waren in Hälfte zwei 218.000 bei 22 Prozent Marktanteil (25 bzw. 24 Prozent MA in den jungen Zielgruppen) mit dabei. Und das nächste Highlight steht bevor: ORF 1 zeigt das WM-Halbfinale gegen Italien am Montag, dem 24. November, um 14.20 Uhr ebenfalls live. Die Kommentatoren sind Didi Wolff und Roman Mählich.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.