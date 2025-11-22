  • 22.11.2025, 11:02:32
FPÖ-Toder: Der, der als Finanzstadtrat das Chaos verursacht hat, soll jetzt Bürgermeister werden? Das ist nur mehr absurd!

Chaos muss durch Neuwahlen beendet werden

Neunkirchen (OTS) - 

„Dass die ÖVP jetzt ausgerechnet den Finanzstadtrat ins Rennen schickt, der den finanziellen Scherbenhaufen verursacht hat, kann nur ein geschmackloser Faschingsscherz sein. ÖVP-Teix ist die Keimzelle des finanziellen Übels in Neunkirchen“, kommentiert der geschäftsführende FPÖ-Bezirksparteiobmann Mag. Dr. Robert Toder den Personalwunsch der ÖVP.

„Es dreht sich schon wieder alles um Posten, anstatt endlich die Bevölkerung ins Zentrum zu rücken und den Wähler zu fragen. Neuwahlen sind der einzige ehrliche Ausweg“, sagt Toder, der an die jüngste Abrechnung von Wolfgang Kessler mit der ÖVP erinnert. „Nicht Visionen, nicht die Anliegen der Neunkirchnerinnen und Neunkirchner – sondern Posten, Taktik und Parteipolitik dominieren“, so die massiven Vorwürfe in Richtung ÖVP Neunkirchen.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich
Alexander Murlasits
Telefon: +43 699 150 55 283
E-Mail: alexander.murlasits@fpoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

