FPÖ – Schnedlitz: „Von der Masseneinwanderung bis zum Gendern blinkt die ÖVP nur rechts, biegt aber immer stramm links ab!“

Wien (OTS) -

„Das ist wieder einmal Showpolitik der übelsten Sorte, mit der die ÖVP die Bürger für dumm verkaufen will. Sowohl beim Kampf gegen die illegale Masseneinwanderung in unser Sozialsystem als auch beim Erhalt unserer gesellschaftlichen Normalität gegen die Gender- und Regenbogenideologie versagt die ÖVP auf ganzer Linie, biedert sich den Linken an und macht so Politik gegen den Willen unserer Bevölkerung!“, so kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz Aussagen der ÖVP-Familien- und Integrationsministerin im Doppelinterview mit dem CDU-Politiker Amthor in mehreren Medien. „Allein schon, dass sie sich mit einem Vertreter der Merkel-Merz-CDU – der Erfinderin des unseligen ‚Wir schaffen das‘-Wahnsinns vor zehn Jahren – an einen Tisch zum gegenseitigen Schulterklopfen setzt, sagt alles. Denn wie für die CDU gilt auch für die ÖVP: rechts blinken, stramm links abbiegen!“

Dass ÖVP-Innenminister Karner das „personifizierte Totalversagen“ in der Einwanderungspolitik sei, würden allein die heuer bisher mehr als 13.000 Asylanträge zeigen, denen nur eine Handvoll Abschiebungen von Afghanen und Syrern gegenüberstehe, die er regelmäßig mit PR-Inszenierungen abfeiere. „Die angebliche ‚harte Hand‘ in der Asyl- und Abschiebepolitik ist aber nicht das einzige ÖVP-PR-Luftschloss, sondern auch ihre nur in Wortspenden geheuchelte Kritik am Genderwahn. Diese Woche hätte die ÖVP im Nationalrat einem freiheitlichen Antrag zustimmen können, mit dem die biologische Normalität der Existenz von nur zwei Geschlechtern ins Staatsgrundgesetz hätte geschrieben werden können. Das hat sie aber nicht getan, sondern sich wieder an die Seite ihrer links-woken Verlierer-Ampel-Partner gestellt! Konservativ ist an dieser Partei genau gar nichts mehr“, so der freiheitliche Generalsekretär.