FPÖ – Schnedlitz zu Verschwenderregierung: „Einmal fünf Minuten schminken für 348 Euro bitte“

„Haben Sie sich heuer schon ein paar Minuten Schminken um 348 Euro gegönnt? Richtig: Ja. Nur nicht für sie selbst, sondern für ihren Minister“, fragte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz in Richtung Steuerzahler und stellte fest: „Die Bevölkerung kämpft mit steigenden Preisen, einer Rekordsteuerlast und immer mehr Belastungen im Alltag – und was macht die Versager-Regierung? Sie greift weiter ungeniert in die Steuergeldkassa, als wäre alles in bester Ordnung. Der neueste Fall: NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr musste nun in einer parlamentarischen Folgeanfrage offenlegen, dass er sich um satte 348 Euro, bezahlt vom Steuerzahler, vor einer Pressekonferenz schminken ließ!“

„Es zeigt sich einmal mehr: In dieser Regierung fehlt jedes Gespür für Anstand und Maß. Die Ampel wirft das Geld mit beiden Händen beim Fenster hinaus. Besonders großzügig sind dabei regelmäßig die NEOS – ob Millionenzahlungen von Meinl-Reisinger ins Ausland, ein spendabler Staatssekretär Sepp Schellhorn oder eben nun auch ein medientauglich geschminkter Minister Wiederkehr“, so Schnedlitz.

Das eigentliche Problem liegt für den freiheitlichen Generalsekretär tiefer: „Es geht nicht nur um 348 Euro. Es geht um das Selbstverständnis dieser Regierung – nämlich sich selbst etwas zu gönnen, während sie von der Bevölkerung ständige Zurückhaltung und Verzicht verlangt. Das passt nicht zusammen. Schminken kann er sich ja lassen, aber dann soll er das bitte doch selbst bezahlen.“

„Diese größte und teuerste Regierung aller Zeiten zeigt regelmäßig, wo ihre Prioritäten liegen: aufpoliert und geschminkt wie Schauspieler beim eigenen Auftritt, bei PR und Inszenierung – aber nicht bei den echten Sorgen der Menschen“, so Schnedlitz weiter.

„Österreich braucht eine Politik mit Bodenhaftung, keine Minister, die sich fürs Fernsehen herrichten und dafür die bezahlen lassen, an die sie ihre Botschaft richten. Diese Ampel-Regierung ist schlecht für das Land und gleichzeitig moralisch kaputt. Es braucht einen klaren Kurswechsel – und der kann nur von der FPÖ und mit Herbert Kickl kommen“, so Schnedlitz abschließend.