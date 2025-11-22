Alerta, Alerta! VERPFLICHTENDER WIENER STADTBÜRGER:INNENSCHAFTSPROTEST!

Wien (OTS) -

Die Wiener Stadtregierung beschließt die Einführung eines für alle in Wien lebenden Menschen verpflichtenden proTests zur Erlangung der Wiener Stadtbürger:innenschaft.

Die Wiener Stadtbürger:innenschaft befähigt zum gerechtmäßigen Aufenthalt und einem guten Zusammenleben in Wien und qualifiziert zudem zur prestigeträchtigen Selbst- und Fremdbezeichnung „Wiener:in“.

Die Erteilung der Wiener Stadtbürger:innenschaft erfolgt automatisch nach bestandenem Stadtbürger:innenschaftsprotest. Ein gesonderter Antrag darf nicht gestellt, keine Dokumente oder Nachweise eingereicht werden (weder im Original noch in Kopie).

Die Erlangung der Wiener Stadtbürger:innenschaft hängt weder von der Herkunft noch von der Aufenthaltsdauer ab. Einkommen und Vermögen werden insofern berücksichtigt, als dass es bei Überschreitung der Deckelungsgrenze zu gerechtigkeitsfördernden Umverteilungen kommt.

Die Erlangung der Wiener Stadtbürger:innenschaft ist mit keinerlei Kosten verbunden. Auch der Stadtbürger:innenschaftsprotest inkl. Lernunterlagen und Vorbereitungskurs ist gratis.

Der proTest besteht aus 26 Fragen zu den folgenden Prüfungsgebieten: (Migrations-)Geschichte, (Migrations-)Gesellschaft/Wiener Bevölkerung, Gutes (Zusammen-)Leben, Politisches Denken und Handeln, Gerechte Arbeit, Sprachen, Persönlichkeiten/Menschen der Stadt, „Kultur“(en) und Orte & „Orientierung“ in der Stadt.

Der Stadtbürger:innenschaftsprotest wird derzeit auf 200 Sprachen angeboten, bei Bedarf auch auf Deutsch oder in einfacher Sprache; er kann auch mündlich abgelegt werden.

Andere und multiple Identitäten und Zugehörigkeiten können nach fluiden Belieben gewählt und abgelegt werden.

ACHTUNG: Es gibt keine Fristen!

