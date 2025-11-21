- 21.11.2025, 18:55:02
Neue Sprecherrollen im NEOS Parlamentsklub
Justiz liegt bei Sophie Wotschke, Lisa Aldali ist Sprecherin für Tierschutz und Volksanwaltschaft.
Mit dem Ausscheiden von Stephanie Krisper aus dem Nationalrat und der Angelobung von Lisa Aldali hat der NEOS-Parlamentsklub einige Sprecherrollen neu verteilt.
Künftig sieht die Rollenverteilung wie folgt aus:
- Klubobmann und Sprecher für Integration: Yannick Shetty
- Klubobmann-Stellvertreterin und Sprecherin für Bildung und Wissenschaft: Martina von Künsberg Sarre
- Klubobmann-Stellvertreter und Sprecher für Außenpolitik, Menschenrechte und Verfassung: Nikolaus Scherak
- Sprecherin für Tierschutz und Volksanwaltschaft: Lisa Aldali
- Sprecherin für Familie, Kultur und Kommunen: Gertraud Auinger-Oberzaucher
- Sprecherin für Frauen, LGBTIQ+, Medien, Entwicklungszusammenarbeit: Henrike Brandstötter
- Sprecher für Umwelt, Petitionen, Bürgerinitiativen, KMU/EPU und Volksgruppen: Michael Bernhard
- Sprecher für Forschung, Lehre, Start-ups und Auslandsösterreicher:innen: Veit Dengler
- Sprecherin für Budget, Energie, Land- und Forstwirtschaft: Karin Doppelbauer
- Sprecherin für Pflege und Menschen mit Behinderungen: Fiona Fiedler
- Sprecher für Arbeit und Soziales: Johannes Gasser
- Sprecherin für Digitalisierung, Datenschutz, Netzpolitik und Konsumentenschutz: Ines Holzegger
- Sprecher für Wirtschaft, Finanzen, Industrie und Standort: Markus Hofer
- Sprecher für Rechnungshof, Landesverteidigung und Inneres: Douglas Hoyos (Generalsekretär)
- Sprecher für Wohnen, Sport und Unvereinbarkeit: Janos Juvan
- Sprecher für Europa, Verkehr, Tourismus und Südtirol: Dominik Oberhofer
- Sprecher für Gesundheit und Kapitalmarkt: Christoph Pramhofer
- Sprecherin für Justiz, Asyl & Migration und Jugend: Sophie Wotschke
