Neue Sprecherrollen im NEOS Parlamentsklub

Justiz liegt bei Sophie Wotschke, Lisa Aldali ist Sprecherin für Tierschutz und Volksanwaltschaft.

Wien (OTS) - 

Mit dem Ausscheiden von Stephanie Krisper aus dem Nationalrat und der Angelobung von Lisa Aldali hat der NEOS-Parlamentsklub einige Sprecherrollen neu verteilt.

Künftig sieht die Rollenverteilung wie folgt aus:

  • Klubobmann und Sprecher für Integration: Yannick Shetty
  • Klubobmann-Stellvertreterin und Sprecherin für Bildung und Wissenschaft: Martina von Künsberg Sarre
  • Klubobmann-Stellvertreter und Sprecher für Außenpolitik, Menschenrechte und Verfassung: Nikolaus Scherak
  • Sprecherin für Tierschutz und Volksanwaltschaft: Lisa Aldali
  • Sprecherin für Familie, Kultur und Kommunen: Gertraud Auinger-Oberzaucher
  • Sprecherin für Frauen, LGBTIQ+, Medien, Entwicklungszusammenarbeit: Henrike Brandstötter
  • Sprecher für Umwelt, Petitionen, Bürgerinitiativen, KMU/EPU und Volksgruppen: Michael Bernhard
  • Sprecher für Forschung, Lehre, Start-ups und Auslandsösterreicher:innen: Veit Dengler
  • Sprecherin für Budget, Energie, Land- und Forstwirtschaft: Karin Doppelbauer
  • Sprecherin für Pflege und Menschen mit Behinderungen: Fiona Fiedler
  • Sprecher für Arbeit und Soziales: Johannes Gasser
  • Sprecherin für Digitalisierung, Datenschutz, Netzpolitik und Konsumentenschutz: Ines Holzegger
  • Sprecher für Wirtschaft, Finanzen, Industrie und Standort: Markus Hofer
  • Sprecher für Rechnungshof, Landesverteidigung und Inneres: Douglas Hoyos (Generalsekretär)
  • Sprecher für Wohnen, Sport und Unvereinbarkeit: Janos Juvan
  • Sprecher für Europa, Verkehr, Tourismus und Südtirol: Dominik Oberhofer
  • Sprecher für Gesundheit und Kapitalmarkt: Christoph Pramhofer
  • Sprecherin für Justiz, Asyl & Migration und Jugend: Sophie Wotschke

