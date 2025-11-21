Kathy Leichter zu Besuch im Parlament – 100 Jahre AK-Frauenabteilung

Wien (OTS) -

Im Rahmen der heutigen Fraktionsklausur des Gleichbehandlungsausschusses durfte die SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz einen besonderen Überraschungsgast begrüßen: Kathy Leichter, Enkelin der großen Sozialwissenschafterin und Frauenpionierin Käthe Leichter. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Frauenabteilung der Arbeiterkammer Wien besuchte Leichter das Parlament und tauschte sich mit den Abgeordneten über aktuelle frauenpolitische Herausforderungen und Errungenschaften aus. ****

Käthe Leichters Wirken prägt bis heute die österreichische Gleichstellungspolitik – ihr Engagement für soziale Gerechtigkeit, faire Arbeitsbedingungen und umfassende Frauenrechte ist aktueller denn je. „Es ist bewegend, die Person zu treffen, die diese Geschichte in ihrer eigenen Familie trägt“, betonte Schatz. „Der Kampf für Gleichstellung ist nicht abgeschlossen – aber wir knüpfen an das starke Vermächtnis von Käthe Leichter an.“

Die SPÖ verwies im Gespräch auch auf zentrale frauenpolitische Fortschritte der letzten Jahre: die Verschärfung des Waffengesetzes zum besseren Schutz vor häuslicher Gewalt, Maßnahmen gegen KO-Tropfen, der LEA-Frauenfonds zur Stärkung von Frauen und Mädchen, neue Initiativen zur Förderung von Mädchen in technischen Berufen sowie das Verbot von Eheschließungen unter 18 Jahren.

„Unsere Aufgabe ist klar: Rechte sichern, Schutz verbessern und Chancen erweitern. Dafür arbeiten wir jeden Tag“, so Schatz.

SERVICE: Ein Foto des Besuchs von Kathy Leichter im Parlament gibt es hier – bei Verwendung bitte den Credit SPÖ-Parlamentsklub/Kurt Prinz beachten: https://www.spoe.at/wp-content/uploads/2025/11/7141DSC_2373_Fraktionsklausur_c-SPOe-Parlamentsklub_Kurt-Prinz.jpg

(Schluss) lk/lw