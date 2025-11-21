FPÖ-Bors/-Fiedler: „Glock-Schütze drückte nach Cobra-Einsatz 4 Tage lammfromm die Schulbank“

Sankt Pölten (OTS) -

„Der Kulturkampf im Klassenzimmer, dieses Vielvölkergemisch in Pflichtschulen tut unseren heimischen Schülern nicht gut, im Gegenteil: Sie leiden darunter. Und es ist leider kein Zufall, dass der Vorfall in Ziersdorf von einem Schüler mit Migrationshintergrund verübt worden ist“, schüttelt FPÖ Niederösterreich Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors den Kopf.

Ein gekränkter 12-Jähriger soll laut Medienberichten von einem Rivalen verlangt haben, sich am Spielplatz hinzuknieen, als dieser sich weigerte, zog der Bub eine Glock und feuerte in die Luft. Nach dem Cobra-Einsatz drückte der Schütze am nächsten Tag lammfromm die Schulbank. „Warum informierte die Schulleitung nicht sofort die Eltern? Das ist unfassbar“, so Bors weiter.

„Dass ein Schüler einer Mittelschule in Groß-Weikersdorf nach einem Schusswaffenvorfall in Ziersdorf noch vier weitere Tage ganz normal zum Unterricht geht, ist völlig unverständlich. Entscheidend ist nun zu klären, was in der Kommunikation zwischen Direktion und Bildungsdirektion Niederösterreich derart schiefgelaufen ist, dass trotz 85 an die Bildungsdirektion NÖ gemeldeter Vorfälle im Jahr 2025 keine sofortige Reaktion erfolgte“, so FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler.

„Unsere Schulen zeigen deutlicher denn je, wie sehr politische Fehlentscheidungen der vergangenen Jahre die Realität aus dem Ruder laufen lassen: Statt Ordnung, Leistungsorientierung und klaren Regeln erleben Lehrer und Eltern einen Alltag voller Spannungen, wachsender Respektlosigkeit und kultureller Reibungen“, so Fiedler und Bors unisono.