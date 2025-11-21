Wir warten seit 2017 auf den Chancenbonus.

Wien (OTS) -

“Mit der Bildungsreform 2017 sollten zusätzliche Ressourcen an Schulen mit großen Herausforderungen verteilt werden. Obwohl sich die Herausforderungen an den Pflichtschulen der Ballungsräume, insbesondere in Wien, seit 2017 potenziert haben, haben die Minister Faßmann und Polaschek es verabsäumt, den von Arbeiterkammer und FSG geforderten Chancenindex einzuführen”, führt Thomas Bulant, SLÖ-Vorsitzender und Pflichtschulgewerkschafter, aus. “Nun können jene Schulen feiern, die alle Krisen der letzten Jahren gestemmt haben. Sie werden endlich jene Unterstützung vom Bildungsministerium erhalten, die sie für ihre wertvolle Arbeit benötigen.”

Der SLÖ begrüßt, dass mit dem Chancenbonus die am stärksten geforderten Volks- und Mittelschulen nun die Möglichkeit erhalten, zusätzliches pädagogisches Personal an ihre Standorte zu binden oder einen psychosozialen Support aufzubauen. “In Wien könnte nun das von FSG und Stadt Wien erarbeitete Modell der Multiprofs schneller mehr Schulen zur Verfügung stehen”, freut sich Thomas Bulant. “Unser Dank gebührt Bildungsminister Wiederkehr und Finanzminister Marterbauer.”