Aviso: Einladung Pressekonferenz 25.11.2025

Wien (OTS) -

Frauen, die an AMS-Programmen teilnehmen, verbessern ihre Chancen am Arbeitsmarkt signifikant. Das zeigt der neue AMS-Gleichstellungsziele-Monitor 2025, der erstmals systematisch misst, wie arbeitsmarktpolitische Förderungen zur Gleichstellung von Frauen und Männern beitragen. Das Ergebnis ist eindeutig: AMS-Angebote wirken – und sie wirken besonders für Frauen.

Teilnehmerinnen:

Arbeitsministerin Korinna Schumann

AMS-Vorständin Petra Draxl

Wann: 25. November 2025 um 14.00 Uhr

Ort: ABZ*AUSTRIA - Kompetent für Frauen und Wirtschaft

Lassallestraße 3, 8. Stock

1020 Wien

Um Anmeldung wird gebeten: kommunikation@sozialministerium.gv.at

