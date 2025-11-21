- 21.11.2025, 13:55:32
- /
- OTS0126
Aviso: Einladung Pressekonferenz 25.11.2025
AMS-Förderungen wirken: Neue Daten zeigen nachhaltige Beschäftigungseffekte für Frauen
Frauen, die an AMS-Programmen teilnehmen, verbessern ihre Chancen am Arbeitsmarkt signifikant. Das zeigt der neue AMS-Gleichstellungsziele-Monitor 2025, der erstmals systematisch misst, wie arbeitsmarktpolitische Förderungen zur Gleichstellung von Frauen und Männern beitragen. Das Ergebnis ist eindeutig: AMS-Angebote wirken – und sie wirken besonders für Frauen.
Teilnehmerinnen:
Arbeitsministerin Korinna Schumann
AMS-Vorständin Petra Draxl
Wann: 25. November 2025 um 14.00 Uhr
Ort: ABZ*AUSTRIA - Kompetent für Frauen und Wirtschaft
Lassallestraße 3, 8. Stock
1020 Wien
Um Anmeldung wird gebeten: kommunikation@sozialministerium.gv.at
Rückfragehinweis AMS:
Arbeitsmarktservice AMS
Gregor Bitschnau, Pressesprecher
Telefon: +43 50 904 164 110, mob: +43 664 781 34 703
E-Mail: gregor.bitschnau@ams.at
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: pressesprecher@sozialministerium.gv.at
Website: https://sozialministerium.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSO