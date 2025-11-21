  • 21.11.2025, 13:55:32
  • /
  • OTS0126

Aviso: Einladung Pressekonferenz 25.11.2025

AMS-Förderungen wirken: Neue Daten zeigen nachhaltige Beschäftigungseffekte für Frauen

Wien (OTS) - 

Frauen, die an AMS-Programmen teilnehmen, verbessern ihre Chancen am Arbeitsmarkt signifikant. Das zeigt der neue AMS-Gleichstellungsziele-Monitor 2025, der erstmals systematisch misst, wie arbeitsmarktpolitische Förderungen zur Gleichstellung von Frauen und Männern beitragen. Das Ergebnis ist eindeutig: AMS-Angebote wirken – und sie wirken besonders für Frauen.

Teilnehmerinnen:

Arbeitsministerin Korinna Schumann

AMS-Vorständin Petra Draxl

Wann: 25. November 2025 um 14.00 Uhr

Ort: ABZ*AUSTRIA - Kompetent für Frauen und Wirtschaft

Lassallestraße 3, 8. Stock

1020 Wien

Um Anmeldung wird gebeten: kommunikation@sozialministerium.gv.at

Rückfragehinweis AMS:

Arbeitsmarktservice AMS
Gregor Bitschnau, Pressesprecher
Telefon: +43 50 904 164 110, mob: +43 664 781 34 703
E-Mail: gregor.bitschnau@ams.at

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: pressesprecher@sozialministerium.gv.at
Website: https://sozialministerium.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright