Der Schnee kann kommen - NÖ Straßendienst sorgt für Sicherheit auf winterlichen Fahrbahnen

St. Pölten (OTS) -

Der Winter hält Einzug in Niederösterreich und macht sich startklar – und damit auch der NÖ Winterdienst, der sich zu jeder Tages- und Nachtzeit, bei jedem Wetter und jeder Witterung um sicher befahrbare Straßen kümmert.

„Unser NÖ Winterdienst steht mit seiner Mannschaft und modernster Technik rund um die Uhr bereit, um für die Sicherheit unserer Landsleute zu sorgen. Dafür haben wir auch unsere Winterdienstflotte erneut aufgerüstet: Zusätzlich zu den über 600 Fahrzeugen wurden heuer weitere 23 neue Lkw, 36 Schneepflüge und 25 moderne Salzstreuautomaten angeschafft“, informiert Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Auch die Umstellung von Splitt- auf Salzbestreuung läuft weiter auf Hochtouren: Aktuell sind 71.000 Tonnen Auftausalz in 54 Hallen und 113 Silos eingelagert, zusätzlich stehen rund 80.000 Tonnen Splitt bereit. 700 Kilometer Schneezäune und 500.000 Schneestangen sorgen für Orientierung und Sicherheit. Moderne Wetter- und Verkehrssysteme – darunter 49 Video- und Sensoranlagen sowie rund 150 automatisierte Prognosepunkte – ermöglichen zudem eine punktgenaue Einsatzplanung.

„Der NÖ Straßendienst appelliert an alle Verkehrsteilnehmer das Fahrverhalten den winterlichen Bedingungen anzupassen, ausreichend Abstand einzuhalten, auf Brücken und Waldabschnitten besonders vorsichtig zu sein und auf entsprechende Winterausrüstung zu achten“, sagt NÖ Straßenbaudirektor-Stellvertreter Rainer Irschik.

An starken Wintertagen stehen bis zu 1.500 Mitarbeiter gleichzeitig im Winterdienst-Einsatz, beeindruckende 650.000 Arbeitsstunden werden in einer durchschnittlichen Wintersaison geleistet. „Unsere Helden der Straße machen ihre Arbeit mit großem Verantwortungsbewusstsein und Engagement. Ihr Einsatz ist vorbildlich“, unterstreicht Landbauer.

Weitere Informationen bei Alexander Murlasits, Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Telefon 0676/81213742, E-Mail alexander.murlasits@noel.gv.at