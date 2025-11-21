- 21.11.2025, 13:00:32
GRÜNE — TERMINE
Von 24. bis 30. November
Dienstag, 25.11.25
10:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt an der Verteilaktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ der Grünen Frauen Wien teil
Ort: Wien Mitte, Landstraße Hauptsstraße 1b, 10320 Wien
Mittwoch, 26.11.25
19:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt am Empfang der Wirtschaftskammer Österreich anlässlich der Sitzung des Wirtschaftsparlaments teil
Ort: Christoph Leitl Lounge, 12. Stock, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien
17:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an Österreichischen Jazzpreis teil
Ort: Casino Velden, Am Corso 17, 9220 Velden
Donnerstag, 27.11.25
18:30 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt am Tag der offenen Tür von HEMAYAT teil
Ort: Columbusgasse 28, 1100 Wien
Freitag, 28.11.25
18:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Romy Gala 2025 teil
Ort: Kitzbühel, Schloss Kaps
18:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt an der der 20 Jahr OKTO Feier teil
Ort: WUK, Währinger Str. 59, 1090 Wien
Sonntag, 30.11.25
11:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler hält die Eröffnungsrede bei der Act Now Konferenz
Ort: Kulturhaus Brotfabrik Absberggasse 27, 1100 Wien
Klubobfrau Leonore Gewessler besucht den Adventmarkt am Zukunftshof Rothneusiedl
Ort: Rosiwalgasse 41-43, 1100 Wien
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
presse@gruene.at
