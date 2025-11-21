  • 21.11.2025, 12:48:03
AT&S ist bei den Exner Lectures mit Sepp Hochreiter in die KI-Zukunft gereist

Am 19. November fanden in Wien die Exner Lectures 2025 statt, gefolgt von der Verleihung der Wilhelm-Exner-Medaille am 20. November an Sepp Hochreiter. AT&S war Co-Partner.

Große Ehre, große Freude: Die Medaille ging in diesem Jahr an Univ.-Prof. Sepp Hochreiter (Johannes Kepler Universität Linz) für seine wegweisenden Beiträge zur Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI).
Das Highlight der Lectures war Hochreiters Vortrag „Industrial Artificial Intelligence“. Darin skizzierte der KI-Pionier die drei Phasen technologischer Revolutionen: Grundlagenforschung, Skalierung und industrielle Anwendung. Nach der Phase der Skalierung, die durch die Dominanz von Transformer-Architekturen und großen Sprachmodellen geprägt war, beginne nun die Ära der industriellen KI. Hier stehen praxisnahe Anwendungen im Vordergrund, von Predictive Maintenance über Smart-Grid-Energieprognosen bis hin zu automatisierter Qualitätskontrolle in der Fertigung.

Sepp Hochreiter zählt zu den global führenden Köpfen der KI-Entwicklung. Mit der Erfindung der „Long Short-Term Memory“(LSTM)-Architektur legte er den Grundstein für moderne Deep-Learning-Anwendungen, die heute für Sprachverarbeitung, autonomes Fahren und industrielle Automatisierung unverzichtbar sind.

Hardware als Schlüssel für KI-Innovationen

Für AT&S, einen weltweit führenden Hersteller von IC-Substraten für Hochleistungsrechenzentren, ist die Weiterentwicklung von KI von strategischer Bedeutung. Jan Preibisch, Vice President Strategy bei AT&S, betonte in seinem Vortrag: „Die Anforderungen an Datenverarbeitung und Energieeffizienz steigen rasant. KI ist ein entscheidender Treiber für Innovationen in der Mikroelektronik und damit auch für unsere Produkte.“ AT&S setzt bereits intelligente Systeme ein, um die Fertigung zu optimieren und die Grundlage für die nächste Generation von Hochleistungs-Computing zu schaffen. Als einziger Mikroelektronikhersteller in Europa mit lokaler Substratproduktion ist AT&S ein Schlüsselunternehmen für den Aufbau der Infrastruktur einer KI-getriebenen Zukunft.

Die Exner Lectures zeigen eindrucksvoll, wie Wissenschaft und Industrie gemeinsam die Zukunft gestalten. Die Medaillen-Stiftung zeichnet jedes Jahr Forscher aus, die Unternehmen neue Entwicklungen und Arbeitsweisen ermöglichen. „Wir danken unserem Kooperationspartner AT&S für die großartige Unterstützung der diesjährigen Exner Lectures und Gala anlässlich der Verleihung der Wilhelm-Exner-Medaille an den KI-Vordenker Sepp Hochreiter, der die Grundlage der künstlichen Intelligenz, wie wir sie heute kennen, gelegt hat", sagt Stephan Blahut, Mitglied des Stiftungsvorstandes.

AT&S gratuliert Sepp Hochreiter herzlich zum Gewinn der Exner Medaille 2025 und freut sich bereits auf die nächsten innovativen Projekte und Vorträge.

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net

