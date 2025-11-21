„Bürgeranwalt“: Kein Klimagerät für Pflegebedürftige

Wien (OTS) -

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 22. November 2025, um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Lärmhölle

Seit einigen Jahren hat die sogenannte Tuning- und Roadrunner-Szene die Verkehrsflächen rund um den Kurpark Oberlaa entdeckt. Der Leidensdruck der Anrainerinnen und Anrainer ist groß, die Sendung „Bürgeranwalt“ hat bereits dreimal darüber berichtet. 30er-Zone, bauliche Maßnahmen sowie ein Nachtparkverbot hätten die Situation etwas verbessert, doch zufrieden sind die Bewohnerinnen und Bewohner nicht. Volksanwalt Christoph Luisser diskutiert mit dem Leiter der Wiener Magistratsabteilung 46, Markus Raab, zuständig für Verkehrsorganisation, und Anrainern, welche Lösungen möglich wären.

Gesetzesänderung erreicht

Nach Kritik der Volksanwaltschaft und Berichterstattung in der Sendung „Bürgeranwalt“ hat der Gesetzgeber reagiert und die Zulassungskriterien für die Medizinaufnahmeprüfung geändert: Für Menschen mit absolvierter Studienberechtigungsprüfung werden die Kriterien an jene von Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Matura angeglichen.

Kein Klimagerät für Pflegebedürftige

Nach einem Schlaganfall ist Ilse W. bettlägerig und auf 24-Stunden-Betreuung angewiesen. Ihre Enkelin hat in der Wohnung ein Split-Klimagerät montieren lassen, damit ihre Großmutter die heißen Sommermonate gut übersteht. Das Problem: die Wohnung liegt in einer Wohnhausanlage in Niederösterreich, die eine Genossenschaft errichtet hat. Etliche Wohnungen wurden bereits von Mieterinnen und Mietern im Rahmen einer Kaufoption gekauft. Um das Klima-Außengerät behalten zu dürfen, ist die Zustimmung aller Wohnungseigentümer:innen erforderlich. Ein Hürdenlauf beginnt, der damit endet, dass das Klimagerät abgebaut werden müsste, weil drei Eigentümer ihr Veto gegen das Klimagerät einlegen. Kann die Genossenschaft die pflegebedürftige Pensionistin unterstützen und eine Lösung herbeiführen?