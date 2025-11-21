- 21.11.2025, 11:54:02
KORREKTUR zu OTS0069 vom 19.11.2025: ABSAGE der PK zum Pflegekongress25
ABSAGE - Pressekonferenz zum Pflegekongress25
Die Pressekonferenz zum Pflegekongress25 am 24.11.2025 um 9 Uhr im PCC findet NICHT statt.
Rückfragen & Kontakt
Volkshilfe
Ulrike Schöflinger
Telefon: 067683402247
E-Mail: ulrike.schoeflinger@volkshilfe.at
