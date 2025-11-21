„Willkommen Österreich“: Stermann und Grissemann begrüßen Simon Schwarz und Barbara Schett

Wien (OTS) -

Es geht um die heimliche Kantwurst-„Droge“, ADHS, Frauensport und eine lebenswerte Zukunft: „DIE.NACHT“ eröffnen am 25. November 2025 Simon Schwarz und Barbara Schett, die um 22.00 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON zu Gast bei „Willkommen Österreich“ sind. Weiter geht es um 23.00 Uhr mit den „Science Busters“, bevor Peter Klien um 23.35 Uhr „Gute Nacht Österreich“ wünscht.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Geht’s noch? Diese Frage stellen sich Stermann und Grissemann bestimmt nicht zum ersten Mal – und wieder, wenn Schauspieler Simon Schwarz mit seinem ersten Buch zu Gast bei „Willkommen Österreich“ ist. In „Geht’s noch? Betrachtungen eines Überforderten“ blickt er zurück auf seine Kindheit, auf die heimliche „Droge“ Kantwurst, auf „Frischluft-Demos“ und sein Leben mit ADHS. Wie sich der Schauspieler nach dem Vorbild seiner Mutter für eine lebenswerte Zukunft engagiert, wo er im Alltag an seine Grenzen stößt und wie er zum Schauspiel gefunden hat, erzählt er bei Stermann und Grissemann.

Auch Barbara Schett hat Einiges aus ihrem turbulenten Leben als Tennis-Champion, Sportreporterin und Moderatorin zu berichten. Sie ist bis heute Österreichs erfolgreichste Tennisspielerin und war bis zum Ende ihrer aktiven Tenniskarriere 2005 ganz vorne in den Weltranglisten zu finden. Heute lebt die gebürtige Innsbruckerin zwar in Australien, engagiert sich aber nach wie vor für den Frauensport: Schett ist seit 20 Jahren Turnierbotschafterin der Upper Austria Ladies Linz, dem größten Frauensportevent Österreichs, und setzt sich mit Events wie „Ready Schett Go“ auch für Nachwuchssportlerinnen ein. Was es braucht, um es bis an die Spitze des Tennis-Olymps zu schaffen, und welche Projekte ihr besonders am Herzen liegen, verrät Schett den „Willkommen Österreich“-Hosts bei ihrem ersten Besuch im Marxpalast.

Wie Barbara Schett kommt auch die Musikerin, Schauspielerin und Filmemacherin Nenda aus Tirol. Schon ihre Debütsingle „Mixed Feelings“ toppte 2021 die FM4-Jahrescharts. Auf ihrem Debütalbum „KRRRA“ singt und rappt sie über Themen wie Identität und gesellschaftspolitische Fragen – und liefert mit der Schlussnummer eine musikalische Kostprobe ihres Könnens.