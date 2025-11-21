FPÖ – Kolm: „Reformbedarf bei Wirtschaftskammer dringend notwendig!“

Wien (OTS) -

„Wenn heute auch ÖGB-Präsident Katzian öffentlich einräumt, dass sich die Wirtschaftskammer den veränderten Rahmenbedingungen anpassen muss, dann wird einmal mehr klar, dass die Pflichtmitgliedschaft ein Relikt aus der Vergangenheit ist. Echte Reformen sind überfällig, aber die schwarz-rot-pinke Regierung blockiert einfach alle notwendigen Schritte für einen Wirtschaftsaufschwung. Daher Schluss mit der Pflichtmitgliedschaft und den Zwangsbeiträgen“, kritisierte heute FPÖ-Wirtschaftssprecherin NAbg. Dr. Barbara Kolm.

„Die WKO ist längst Teil eines geschlossenen Systems, das sich selbst schützt, anstatt den Unternehmern echten Mehrwert zu bieten“, so Kolm weiter. Die Pflichtmitgliedschaft ist offenbar als unverzichtbarer Pfeiler für das bestehende Machtgefüge. Gerade darin sehen wir aber den Kern des Problems, nämlich Systemerhalt statt Standortreform, aber ÖVP, SPÖ und NEOS blockieren gemeinsam mit den Grünen jede Verbesserung“, erklärte Kolm.

„Die FPÖ zeigt den Weg vor: Vereinigungsfreiheit statt Zwang, Wettbewerb statt Funktionärsversorgung. Unser Opting-Out ist ein Reformmotor für eine bessere Wirtschaftsvertretung. Es zwingt die WKO, echten Mehrwert zu liefern, parteipolitische Einflussnahme zurückzudrängen und den Wirtschaftsstandort aktiv zu stärken. Wer echten Service bietet, überzeugt freiwillig“, so die FPÖ-Wirtschaftssprecherin.