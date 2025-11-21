  • 21.11.2025, 11:53:02
  • /
  • OTS0096

FPÖ – Kolm: „Reformbedarf bei Wirtschaftskammer dringend notwendig!“

„Schwarz-rot-pinke Regierung blockiert jede Standortmodernisierung“

Wien (OTS) - 

„Wenn heute auch ÖGB-Präsident Katzian öffentlich einräumt, dass sich die Wirtschaftskammer den veränderten Rahmenbedingungen anpassen muss, dann wird einmal mehr klar, dass die Pflichtmitgliedschaft ein Relikt aus der Vergangenheit ist. Echte Reformen sind überfällig, aber die schwarz-rot-pinke Regierung blockiert einfach alle notwendigen Schritte für einen Wirtschaftsaufschwung. Daher Schluss mit der Pflichtmitgliedschaft und den Zwangsbeiträgen“, kritisierte heute FPÖ-Wirtschaftssprecherin NAbg. Dr. Barbara Kolm.

„Die WKO ist längst Teil eines geschlossenen Systems, das sich selbst schützt, anstatt den Unternehmern echten Mehrwert zu bieten“, so Kolm weiter. Die Pflichtmitgliedschaft ist offenbar als unverzichtbarer Pfeiler für das bestehende Machtgefüge. Gerade darin sehen wir aber den Kern des Problems, nämlich Systemerhalt statt Standortreform, aber ÖVP, SPÖ und NEOS blockieren gemeinsam mit den Grünen jede Verbesserung“, erklärte Kolm.

„Die FPÖ zeigt den Weg vor: Vereinigungsfreiheit statt Zwang, Wettbewerb statt Funktionärsversorgung. Unser Opting-Out ist ein Reformmotor für eine bessere Wirtschaftsvertretung. Es zwingt die WKO, echten Mehrwert zu liefern, parteipolitische Einflussnahme zurückzudrängen und den Wirtschaftsstandort aktiv zu stärken. Wer echten Service bietet, überzeugt freiwillig“, so die FPÖ-Wirtschaftssprecherin.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright